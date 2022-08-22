***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.08.2022 18:19
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yasin OĞUZ Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 14.01.2022 03124671833 yasin.oguz@naturelenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207417 - 700506
Merve İMİRGİ Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 22.08.2022 03124671833 merve.imirgi@naturelenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 919313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057619
BIST
17:593.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 44,14
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
17:5918,0986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
17:5918,0308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1253
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,0204
17:591.011,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,06
|Açılış
|: 1.011,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YYAPI
|1,32
|70.378.218
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.502.992
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|692.670
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.086.375
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.087.513
|% 9,98
|
|UFUK
|65,20
|2.262.526
|% -9,94
|
|AZTEK
|13,29
|530.519.516
|% -8,28
|
|GZNMI
|38,12
|351.224.214
|% -7,66
|
|BRKO
|2,00
|1.527.272
|% -6,54
|
|GLRYH
|3,85
|61.470.007
|% -6,10
|
|PETKM
|12,02
|6.630.208.798
|% 3,62
|
|THYAO
|67,80
|4.972.688.211
|% -1,02
|
|AKBNK
|10,77
|3.333.879.279
|% 1,60
|
|EKGYO
|3,89
|3.061.918.398
|% 6,28
|
|SASA
|52,85
|3.023.926.375
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,89
|3.061.918.398
|% 6,28
|
|PETKM
|12,02
|6.630.208.798
|% 3,62
|
|YKBNK
|5,82
|2.853.779.741
|% 2,65
|
|AKBNK
|10,77
|3.333.879.279
|% 1,60
|
|DOHOL
|4,99
|1.365.696.219
|% 0,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0907
|18,0986
|% 0,07
|
|Euro
|18,0121
|18,0308
|% -0,69
|
|Sterlin
|21,2749
|21,3816
|% -0,26
|
|Frank
|18,7211
|18,8338
|% -0,30
|
|Riyal
|4,8063
|4,8304
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-11,18
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.816
|6.883
|-54,00
|
|Yarım
|3.321
|3.365
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|-3,48
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem