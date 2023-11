***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Yusuf ŞENEL 119250000 TRY 72,27Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 15000000 TRY 9 Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir paya karşılık 15 oy hakkına sahiptir. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 150000000 TRY 91 Yok İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 260000000 181232098 TRY 69,70 Bağlı OrtaklıkNATUREL BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Enerjisi Üretimi İle Bataryalı Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkESENBOĞA BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Enerjisi Üretimi İle Bataryalı Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları 10000000 6970465 TRY 69,7 Dolaylı Bağlı OrtaklıkMARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 1180000000 624124311 TRY 52,89 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 60825674 TRY 52,89 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 40726756 TRY 52,89 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 37024324 TRY 52,89 Dolaylı Bağlı OrtaklıkANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25000000 13222973 TRY 52,89 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 6611486 TRY 52,89 Dolaylı Bağlı OrtaklıkENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. Enerji Sektörü Dijital Platformları, Yönetim Otomasyon ve Kontrol Yazılımları 10000000 5289189 TRY 52,89 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 117000 61884 TRY 52,89 Dolaylı Bağlı OrtaklıkENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 345477486 55531518 TRY 16,07 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221177BIST