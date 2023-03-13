***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124108BIST