***NBH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.02.2022 16:52
şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı NBHNeo Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Neo Portföy İkinci Serbest Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000662
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.007
|
2.046
En Düşük
2.017
18:0513,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0155
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6350
|
13,5600
En Düşük
13,5168
18:0515,5028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0214
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,5081
En Düşük
15,4567
18:05797,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,50
|Açılış
|: 797,44
|
|Önceki Kapanış
|: 796,75
|
801,53
En Düşük
795,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|50,05
|38.425.344
|% 10,00
|
|POLTK
|477,40
|6.142.102
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.756,90
|1.396.752
|% 10,00
|
|PKENT
|540,40
|8.220.649
|% 9,99
|
|PAPIL
|19,07
|162.629.608
|% 9,98
|
|ARDYZ
|7,02
|11.296.289
|% -10,00
|
|ORCAY
|37,60
|1.655.754
|% -9,96
|
|KAPLM
|69,25
|20.027.087
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,50
|30.253.821
|% -7,56
|
|UFUK
|17,64
|348.067
|% -6,17
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 3,68
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 3,42
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 1,06
|
|EREGL
|29,60
|1.918.803.994
|% 4,08
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,98
|
|YKBNK
|4,11
|1.432.356.605
|% 0,98
|
|KRDMD
|12,08
|3.128.366.380
|% 3,42
|
|SISE
|14,26
|2.768.999.399
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,34
|445.619.304
|% 1,30
|
|THYAO
|29,84
|4.671.266.620
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5398
|13,5415
|% 0,00
|
|Euro
|15,4630
|15,5058
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,2523
|18,3439
|% -0,38
|
|Frank
|14,5780
|14,6658
|% -0,17
|
|Riyal
|3,5949
|3,6130
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-0,98
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,69
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.281
|5.413
|-5,60
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-2,71
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,15
|0,00
|
|B. Petrol
|91,79
|91,79
|0,16
|