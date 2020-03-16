***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 13:37
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829281
BIST
14:3988.838
En Yüksek
|Değişim
|: -7,08%
|| -6.766,85
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
14:396,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0662
|Açılış
|: 6,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3988
En Düşük
6,2780
14:397,1448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1118
|Açılış
|: 7,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
14:39301,75
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -9,64
|Açılış
|: 301,75
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
300,39
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|71.426.690
|% 7,33
|
|KUYAS
|1,13
|10.132.549
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,37
|422.479
|% 4,94
|
|VKING
|3,69
|7.008.287
|% 3,36
|
|TATGD
|5,13
|7.206.860
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.577.721
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|40.697.737
|% -10,00
|
|SMART
|4,86
|6.231.287
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.276.408
|% -10,00
|
|ASELS
|23,26
|454.259.930
|% -8,64
|
|THYAO
|8,40
|368.524.280
|% -8,10
|
|GARAN
|8,35
|330.258.678
|% -7,33
|
|ECILC
|3,74
|187.878.915
|% -7,88
|
|YKBNK
|2,08
|127.025.805
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|90.514.004
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,87
|59.203.474
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,08
|127.025.805
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,14
|59.935.246
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,92
|97.351.820
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8277
|7,8669
|% 1,03
|
|Frank
|6,7382
|6,7787
|% 1,69
|
|Riyal
|1,6981
|1,7067
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-69,89
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-10,65
|
|Cumhuriyet
|2.069
|2.100
|-12,00
|
|Tam
|2.037
|2.091
|-32,36
|
|Yarım
|984
|1.012
|-15,65
|
|Çeyrek
|494
|506
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|12,07
|12,11
|-2,63
|
|Gümüş Gr.
|2,49
|2,50
|-0,51
|
|B. Petrol
|30,35
|30,35
|-3,50
|