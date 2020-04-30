***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:13
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841534
BIST
15:23100.763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -832,16
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.671
15:236,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:237,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0364
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:23385,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,17
|Açılış
|: 385,00
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.628.564
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|29.833.157
|% 9,94
|
|RTALB
|22,38
|82.664.757
|% 9,92
|
|EKIZ
|9,76
|4.725.158
|% 9,91
|
|TACTR
|4,68
|1.887.940
|% 9,86
|
|ARDYZ
|27,90
|14.247.442
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|43.950.950
|% -9,99
|
|KRONT
|24,52
|49.521.319
|% -9,99
|
|CASA
|14,67
|533.988
|% -9,94
|
|HUBVC
|21,86
|234.619.951
|% -9,44
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AVOD
|2,70
|191.460.947
|% -1,82
|
|ODAS
|1,78
|180.895.663
|% -3,78
|
|TKNSA
|7,08
|161.633.999
|% -7,69
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|IHLGM
|1,07
|113.056.662
|% -0,93
|
|ODAS
|1,78
|180.895.663
|% -3,78
|
|AVOD
|2,70
|191.460.947
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,06
|70.541.666
|% -4,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7168
|8,7605
|% 0,88
|
|Frank
|7,1683
|7,2115
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,66
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,50
|
|Tam
|2.535
|2.590
|15,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,70
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|2,21
|
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