***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 11:11
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879688
BIST
11:171.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,77
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:177,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0580
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:179,3528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0764
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:17482,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,28
|Açılış
|: 482,84
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:15
|DYOBY
|13,20
|6.857.638
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|17.008.687
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.493
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.235.765
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|406.048
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|12.357.454
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,75
|619.961.055
|% 0,90
|
|ASELS
|18,12
|440.877.602
|% -2,37
|
|TKNSA
|9,16
|300.073.394
|% -5,95
|
|GARAN
|6,97
|276.583.923
|% -0,57
|
|ODAS
|3,18
|225.427.010
|% -1,55
|
|SISE
|6,75
|619.961.055
|% 0,90
|
|ODAS
|3,18
|225.427.010
|% -1,55
|
|YGYO
|1,20
|73.833.568
|% 9,09
|
|SKBNK
|1,67
|92.750.074
|% -0,60
|
|ZOREN
|2,72
|143.224.881
|% 0,37
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9324
|7,9395
|% 0,73
|
|Euro
|9,3381
|9,3495
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,2603
|10,3118
|% 1,03
|
|Frank
|8,6216
|8,6736
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1104
|2,1210
|% 0,71
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,62
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,52
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:29METRO
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 214, 304 adet işlem
-
11:28TKNSA
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 797, 381 adet işlem
-
11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, EKGYO, TTKOM
-
11:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 94 kaybederek (% -0.37 ) 1, 048
-
11:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRZMA, DAGHL, BRKO, DENCM, EMNIS, IDGYO, ATSYH, KERVN, YYAPI, BALAT