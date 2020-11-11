***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 16:35
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887954
BIST
16:351.282
En Yüksek
|Değişim
|: 3,17%
|| 39,36
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.284
En Düşük
1.248
16:357,8644
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -0,2916
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8540
16:359,2580
En Yüksek
|Değişim
|: -3,91%
|| -0,3763
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2372
16:35473,74
En Yüksek
|Değişim
|: -3,52%
|| -17,30
|Açılış
|: 473,74
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
473,57
BIST En Aktif Hisseler16:35
|KLGYO
|2,61
|118.845.612
|% 28,37
|
|MARTI
|3,19
|32.977.493
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,62
|147.086.005
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|56.550.297
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|53.987.898
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,47
|7.890.492.853
|% 9,15
|
|KRDMD
|3,99
|2.345.979.376
|% 6,97
|
|HALKB
|5,60
|2.253.698.720
|% 8,95
|
|THYAO
|11,50
|2.186.950.361
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,75
|1.949.704.602
|% 9,20
|
|GARAN
|8,47
|7.890.492.853
|% 9,15
|
|KRDMD
|3,99
|2.345.979.376
|% 6,97
|
|YKBNK
|2,80
|1.468.244.613
|% 9,80
|
|VAKBN
|4,75
|1.949.704.602
|% 9,20
|
|HALKB
|5,60
|2.253.698.720
|% 8,95
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8590
|7,8644
|% -3,58
|
|Euro
|9,2443
|9,2580
|% -3,91
|
|Sterlin
|10,3968
|10,4490
|% -3,48
|
|Frank
|8,5594
|8,6110
|% -3,52
|
|Riyal
|2,0948
|2,1053
|% -3,36
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-8,92
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-16,36
|
|Cumhuriyet
|3.178
|3.226
|-119,00
|
|Tam
|3.158
|3.239
|-124,42
|
|Yarım
|1.526
|1.567
|-60,19
|
|Çeyrek
|766
|783
|-30,09
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,53
|44,53
|0,92
|
Seans Raporu
16:35
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