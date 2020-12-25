***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2020 16:04
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894949
BIST
16:111.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.428
16:117,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:119,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:11455,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,69
|Açılış
|: 455,68
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:11
|KARTN
|94,05
|31.886.254
|% 10,01
|
|TURGG
|116,60
|76.734.670
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.321.789
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.217.323
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.065.750
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.566.690
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|97.395.455
|% -9,98
|
|ALCAR
|334,90
|222.434.250
|% -9,49
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|INVEO
|48,00
|102.669.147
|% -8,31
|
|GUBRF
|63,75
|1.721.166.040
|% 2,08
|
|KOZAL
|97,35
|1.513.446.338
|% 6,51
|
|KOZAA
|16,40
|1.004.213.459
|% 4,06
|
|SISE
|7,21
|660.160.950
|% 0,70
|
|IPEKE
|13,81
|656.139.168
|% 0,29
|
|SKBNK
|1,52
|398.165.926
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,16
|345.049.235
|% 0,47
|
|TSKB
|1,85
|288.276.398
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,40
|576.280.942
|% 1,89
|
|SISE
|7,21
|660.160.950
|% 0,70
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1934
|10,2446
|% -0,17
|
|Frank
|8,4364
|8,4872
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0049
|2,0149
|% -0,27
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,08
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,53
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
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