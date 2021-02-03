***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2021 15:27
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907209
BIST
16:501.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,07
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:507,1636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0387
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:508,6114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0561
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:50423,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,59
|Açılış
|: 423,62
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:50
|MERKO
|9,02
|149.234.397
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.917.074
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,58
|19.267.708
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,51
|2.179.097.754
|% 2,03
|
|GARAN
|9,97
|1.396.232.782
|% 2,89
|
|KOZAL
|122,70
|1.099.780.603
|% 1,15
|
|ODAS
|4,12
|929.099.088
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,07
|788.036.071
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,51
|2.179.097.754
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|576.493.837
|% 1,09
|
|ODAS
|4,12
|929.099.088
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,70
|568.393.246
|% 7,57
|
|DOHOL
|4,07
|788.036.071
|% -3,55
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1601
|7,1636
|% -0,54
|
|Euro
|8,6076
|8,6114
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,7573
|9,8062
|% -0,53
|
|Frank
|7,9464
|7,9943
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9059
|1,9154
|% -0,44
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|2,24
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.799
|2.870
|2,92
|
|Yarım
|1.353
|1.388
|1,41
|
|Çeyrek
|679
|694
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,10
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,32
|
Seans Raporu
16:50
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16:59TRCAS
Yüzde 7.85 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 666, 296 adet işlem
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16:57TSGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 966, 799 adet işlem
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16:56XU100
Endeks 1, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 951.00 milyon TL de
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16:56PENGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 736, 705 adet işlem
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16:55SKTAS
Yüzde 5.98 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 215, 483 adet işlem