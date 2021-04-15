***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 11:06
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928370
BIST
12:201.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
12:208,0385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
12:209,6473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0353
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:20452,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,77
|Açılış
|: 452,10
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:20
|MTRKS
|59,95
|180.087.342
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|9.913.106
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.106.194
|% 9,93
|
|SRVGY
|102,60
|17.960.964
|% 7,72
|
|EUKYO
|4,60
|1.588.505
|% 7,23
|
|TKURU
|298,30
|1.330.716
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.766.590
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.293.210
|% -9,94
|
|ANELE
|5,92
|61.191.532
|% -9,89
|
|GARAN
|7,40
|2.410.586.947
|% 5,87
|
|SASA
|47,48
|790.601.907
|% 2,02
|
|EREGL
|18,08
|644.198.258
|% 3,20
|
|KRDMD
|7,64
|526.378.540
|% 3,24
|
|TUREX
|17,74
|441.322.837
|% -8,13
|
|GARAN
|7,40
|2.410.586.947
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,24
|434.676.280
|% 4,19
|
|ODAS
|3,69
|263.107.112
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,64
|526.378.540
|% 3,24
|
|TSKB
|1,35
|84.577.202
|% 1,50
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0329
|8,0385
|% -0,40
|
|Euro
|9,6371
|9,6473
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,0640
|11,1194
|% -0,12
|
|Frank
|8,6923
|8,7447
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1394
|2,1501
|% -0,22
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|12,47
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.981
|3.056
|-3,62
|
|Yarım
|1.441
|1.478
|-1,75
|
|Çeyrek
|723
|739
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|-0,13
|