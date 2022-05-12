***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 10:28
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029600
BIST
11:262.415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -38,61
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:2615,3917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0898
|Açılış
|: 15,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
11:2616,1806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0466
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:26915,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,83
|Açılış
|: 915,47
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:26
|GLBMD
|7,15
|10.407.514
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.545.733
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.916.283
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,90
|52.048.879
|% 9,88
|
|ACSEL
|55,30
|10.543.158
|% 7,48
|
|LIDFA
|6,21
|451.368
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|54.311.620
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|664.563
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.439.832
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,65
|2.955.877
|% -7,59
|
|THYAO
|41,82
|1.165.258.978
|% -0,90
|
|SISE
|19,64
|807.064.333
|% -1,60
|
|KRDMD
|16,16
|772.166.618
|% -3,06
|
|EREGL
|33,22
|549.115.948
|% -2,69
|
|ASELS
|23,18
|532.600.685
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,71
|272.176.069
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,64
|365.915.941
|% -1,28
|
|DOHOL
|3,59
|205.764.934
|% -1,64
|
|ODAS
|2,36
|127.652.909
|% -3,67
|
|KRDMD
|16,16
|772.166.618
|% -3,06
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3841
|15,3917
|% 0,59
|
|Euro
|16,1448
|16,1806
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7073
|18,8011
|% 0,10
|
|Frank
|15,3973
|15,4901
|% 0,41
|
|Riyal
|4,0883
|4,1088
|% 0,51
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,51
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,88
|
Seans Raporu
11:26
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11:40AYEN
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 14.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 218, 016 adet işlem
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11:39OYAKC
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 10.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 331, 557 adet işlem
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11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 55 kaybederek (% -1.59 ) 2, 692
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11:37XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 10, 849.00 milyon TL de
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11:36MERCN
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 253, 543 adet işlem