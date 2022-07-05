***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 15:42
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NETAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041645
BIST
16:362.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,48
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.376
16:3617,0107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1845
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:3617,4769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0599
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:36981,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,67
|Açılış
|: 981,23
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:36
|GEREL
|4,62
|47.253.813
|% 10,00
|
|GZNMI
|45,52
|29.649.628
|% 8,17
|
|CANTE
|43,08
|43.608.528
|% 7,70
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,62
|1.233.352.207
|% 6,32
|
|ULUSE
|207,00
|13.906.794
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|BERA
|14,45
|408.701.031
|% -6,05
|
|THYAO
|46,74
|3.368.254.629
|% -1,97
|
|EREGL
|25,90
|1.341.820.641
|% -0,23
|
|HEKTS
|30,62
|1.233.352.207
|% 6,32
|
|SISE
|21,04
|1.204.843.612
|% -0,75
|
|SASA
|39,80
|1.152.798.430
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,82
|1.021.177.316
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,21
|762.617.712
|% -1,64
|
|ODAS
|2,76
|437.280.021
|% 1,10
|
|TSKB
|1,96
|180.642.827
|% -1,01
|
|KRDMD
|10,64
|778.918.193
|% -0,28
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0007
|17,0107
|% 1,10
|
|Euro
|17,4602
|17,4769
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,2637
|20,3653
|% -0,10
|
|Frank
|17,5134
|17,6189
|% 0,54
|
|Riyal
|4,5206
|4,5433
|% 1,22
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-17,01
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.570
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.216
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,75
|