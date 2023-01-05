***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:31
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093492
BIST
10:235.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,00
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.515
10:2318,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:2319,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0561
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:231.117,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,17
|Açılış
|: 1.117,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DOGUB
|11,00
|9.095.762
|% 10,00
|
|DYOBY
|32,12
|56.799.579
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|111.281.927
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|BFREN
|5.698,90
|61.087.491
|% 8,95
|
|ULUSE
|202,50
|3.446.145
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|2.914.439
|% -9,87
|
|LIDER
|80,40
|4.023.011
|% -8,64
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,76
|2.212.070.094
|% 1,96
|
|THYAO
|146,60
|1.742.170.143
|% 1,45
|
|KRDMD
|19,69
|1.027.997.179
|% -0,51
|
|ASELS
|65,55
|961.944.851
|% 0,61
|
|EKGYO
|9,49
|943.273.847
|% 0,74
|
|EKGYO
|9,49
|943.273.847
|% 0,74
|
|KRDMD
|19,69
|1.027.997.179
|% -0,51
|
|EREGL
|43,76
|2.212.070.094
|% 1,96
|
|YKBNK
|11,74
|271.954.419
|% 0,86
|
|ISCTR
|12,57
|278.129.810
|% 0,32
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7505
|18,7536
|% 0,06
|
|Euro
|19,9182
|19,9481
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,4839
|22,5967
|% -0,22
|
|Frank
|20,0766
|20,1975
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9720
|4,9969
|% 0,05
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-1,98
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.548
|7.615
|-11,00
|
|Yarım
|3.655
|3.722
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,77
|