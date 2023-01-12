***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:27
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101016
BIST
16:184.859
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 130,43
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:1818,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:1820,1675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0227
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3155
En Düşük
20,1628
16:181.140,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.140,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.141,63
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KRDMA
|17,38
|365.127.689
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.503.650
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.263.165
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.667.614
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.780.108
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.602,10
|100.378.352
|% -7,80
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,50
|9.979.431.755
|% 4,95
|
|KRDMD
|18,57
|7.312.329.454
|% 8,03
|
|EREGL
|38,38
|4.783.162.185
|% 4,18
|
|ASELS
|54,75
|4.646.070.375
|% 3,69
|
|KOZAL
|532,70
|4.251.501.240
|% 2,68
|
|KRDMD
|18,57
|7.312.329.454
|% 8,03
|
|EKGYO
|8,22
|3.243.965.909
|% 1,73
|
|YKBNK
|8,85
|2.608.732.471
|% 3,03
|
|SKBNK
|2,57
|548.092.852
|% 0,78
|
|PETKM
|17,01
|2.954.478.027
|% 2,04
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7769
|18,7847
|% 0,05
|
|Euro
|20,1583
|20,1675
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,7322
|22,8462
|% -0,01
|
|Frank
|20,0391
|20,1598
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,04
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|12,02
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|7,59
|
|Cumhuriyet
|7.658
|7.773
|20,00
|
|Tam
|7.703
|7.750
|17,00
|
|Yarım
|3.751
|3.792
|9,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.896
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,92
|83,92
|1,25
|