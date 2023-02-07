***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:03
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NETAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110231
BIST
11:224.774
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -156,06
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:2218,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 81,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 80,9900
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:2220,1873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0219
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:2213,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,09
|Açılış
|: 13,57
|
|Önceki Kapanış
|: 13,48
|
13,61
En Düşük
13,46
BIST En Aktif Hisseler11:22
|INTEM
|86,90
|8.610.021
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|84.334.478
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.927.428
|% 9,99
|
|VKING
|36,40
|1.674.036
|% -9,99
|
|AKGRT
|2,89
|28.199.345
|% -9,69
|
|CANTE
|65,15
|39.061.011
|% -9,51
|
|RUBNS
|20,86
|5.122.253
|% -8,91
|
|TURSG
|8,71
|36.892.372
|% -8,89
|
|KRDMD
|18,02
|1.168.738.802
|% 2,04
|
|THYAO
|135,00
|886.136.252
|% -3,50
|
|ASELS
|54,60
|784.635.278
|% -7,14
|
|EREGL
|39,26
|687.115.032
|% -2,00
|
|OYAKC
|24,92
|594.222.775
|% 9,97
|
|KRDMD
|18,02
|1.168.738.802
|% 2,04
|
|EKGYO
|7,13
|213.220.168
|% -1,93
|
|BSOKE
|5,95
|188.216.532
|% -6,74
|
|BUCIM
|6,03
|165.974.725
|% 8,06
|
|YKBNK
|8,63
|228.881.474
|% -2,82
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8240
|18,8289
|% 0,01
|
|Euro
|20,1814
|20,1873
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5219
|22,6348
|% -0,19
|
|Frank
|20,2046
|20,3263
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0038
|5,0289
|% 0,03
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,52
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.726
|7.787
|-1,00
|
|Yarım
|3.774
|3.811
|0,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|1,62
|