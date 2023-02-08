***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2023 10:02
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NETAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111150
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0579
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2668
En Düşük
20,1288
10:421.139,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.139,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.139,47
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|123,90
|24.909.261
|% 8,68
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.165,50
|67.323.414
|% 6,78
|
|AFYON
|8,37
|87.542.066
|% 6,76
|
|CMBTN
|535,50
|23.993.601
|% 5,68
|
|EUHOL
|1,62
|700.636
|% -10,00
|
|ALMAD
|3,42
|1.450.218
|% -10,00
|
|IZMDC
|4,05
|5.793.049
|% -10,00
|
|YEOTK
|48,60
|14.666.607
|% -10,00
|
|PRDGS
|5,67
|1.191.686
|% -10,00
|
|ASELS
|47,66
|353.747.149
|% -9,99
|
|THYAO
|115,20
|295.071.621
|% -9,43
|
|SISE
|36,60
|250.329.299
|% -5,72
|
|EREGL
|35,98
|235.131.107
|% -4,26
|
|AKBNK
|13,80
|171.917.807
|% -6,12
|
|EKGYO
|6,08
|102.170.790
|% -7,18
|
|YKBNK
|7,75
|113.865.840
|% -4,67
|
|AKBNK
|13,80
|171.917.807
|% -6,12
|
|GSRAY
|7,60
|81.553.866
|% -9,95
|
|AFYON
|8,37
|87.542.066
|% 6,76
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8237
|18,8317
|% 0,04
|
|Euro
|20,2447
|20,2530
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6490
|22,7626
|% 0,22
|
|Frank
|20,3675
|20,4902
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|11,60
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|6,21
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.729
|7.784
|29,00
|
|Yarım
|3.776
|3.809
|14,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.904
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,15
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,09
|