***NETAS* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.08.2020 11:06
***NETAS******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NETAS
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 30.06.2020
Genel Kurul Tarihi 28.07.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki
4 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
6 - Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması
7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - 2019 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi
13 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan Metni.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.07.2020 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 4 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.07.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00056189080 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Hazirun Cetveli_Redaksiyon2.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 06.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865603
BIST