***NETAS* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NETAS******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler NETASGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun, ve bağımsız denetim kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ile Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun ve 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve tasdiki.4 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.5 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.6 - Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması.7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi.8 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yıl içinde yapılan ödemeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kuruluna sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - 2013 yılında Oz Telekom İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne temlik edilen ve tahsil kabiliyeti kalmayan alacağa ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması13 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurul tarafından görüşülerek, onaylanması14 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi15 - 2021 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi16 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2022 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2022 tarih ve 74140939 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı_Redaksiyon2.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli_Redaksiyon.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarKron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2022 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2022 tarih ve 74140939 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024080BIST