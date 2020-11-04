***NETAS* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NETAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 04 Kasım 2020 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinden Kamil Orman'ın istifasının kabulüne ve yerine ilk genel kurulda onaylanmak üzere Adalet Yasemin Akad'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886180BIST