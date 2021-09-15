***NETAS* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2021 18:20
***NETAS******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NETAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İlker Çalışkan'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevlerine, ayrılan üyenin geri kalan görev süresi içinde görev yapmak, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak ve 15/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz A Grubu pay sahibi Netaş Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin adayı Börgehan Köksal'ın atanmasına, atamanın ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
Kron Telekomünikasyon Hiz.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963988
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
18:058,4362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
18:059,9703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9511
18:05486,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,47
|Açılış
|: 486,00
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|16,50
|20.833.021
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.383.726
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|22.070.721
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.396.579
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.555.436
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.532.005
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|1.109.324
|% -9,86
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,20
|1.163.660.610
|% 2,34
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|ORCAY
|19,50
|661.199.527
|% 2,31
|
|SISE
|8,38
|639.735.008
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|577.265.945
|% -0,40
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|MRGYO
|1,12
|162.265.649
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|179.876.656
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4323
|8,4362
|% 0,05
|
|Euro
|9,9648
|9,9703
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,6225
|11,6808
|% 0,09
|
|Frank
|9,1259
|9,1809
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2411
|2,2524
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-11,73
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|1,81
|