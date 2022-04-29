Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NETAS* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2022 13:13
***NETAS* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NETAS******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [NETAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin hisselerinin 10%'unu teşkil eden itibari değeri 1 TL olan 1.426.852 adet A grubu hisseye sahip Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ile Zeynep Yenel Onursal arasında söz konusu hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 29 Nisan 2022 tarihinde "pay alım satım" sözleşmesi imzalandığı Şirketimize taraflarca bildirilmiştir. Sözleşme uyarınca ilgili hisselerin toplam satış bedeli 52.080.098 TL, hisse başına satış bedeli ise 36,5 TL olarak belirlenmiştir. 
İlgili pay devir işlemleri de 29 Nisan 2022 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır ve Zeynep YENEL ONURSAL, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %10'una karşılık gelen A grubu hisselerin tamamının sahibi olmuştur.SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca, hisse devir işlemi sonucunda, Ortaklığın yönetim kontrolünde değişiklik olmadığından, Zorunlu Pay Alım yükümlülüğü doğmamıştır.  Buna göre, Şirketimizin yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur:
Ortağın Adı-Soyadı
Sermayedeki Payı (TL)
Sermayedeki Payı (%)
Oy Hakkı Oranı (%)

Lütfi YENEL
4.057.799,50
28,44
28,44

Zeynep YENEL ONURSAL
1.426.852,00
10,00
10,00

Diğer
8.783.861,50
61,56
61,56

TOPLAM
14.268.513,00
100,00
100,00

Söz konusu pay satın alım süreci ile ilgili açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında şirketimizin ve ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi adına Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2022 tarihli toplantısında aldığı karar ile ertelenmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama yapılmıştır.
Hissedarlarımız ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025453


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.431
Değişim :  0,09% |  2,13
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 44,74 6.181.538 % 0,00  
ADEL 25,44 4.334.554 % 0,00  
ADESE 0,78 17.938.536 % 0,00  
AEFES 29,60 66.957.305 % 0,00  
AFYON 3,74 17.224.117 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8807 14,9001 % 0,34  
Euro 15,6651 15,6810 % 0,13  
Sterlin 18,6198 18,7132 % 0,03  
Frank 15,1953 15,2868 % 0,02  
Riyal 3,9586 3,9784 % 0,28  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -39,10  
Altın Gr. 892 892 -13,59  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,19 22,21 -0,58  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 -0,17  
B. Petrol 104 104 -3,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru