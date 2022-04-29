***NETAS* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 13:13
***NETAS******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hisselerinin 10%'unu teşkil eden itibari değeri 1 TL olan 1.426.852 adet A grubu hisseye sahip Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ile Zeynep Yenel Onursal arasında söz konusu hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 29 Nisan 2022 tarihinde "pay alım satım" sözleşmesi imzalandığı Şirketimize taraflarca bildirilmiştir. Sözleşme uyarınca ilgili hisselerin toplam satış bedeli 52.080.098 TL, hisse başına satış bedeli ise 36,5 TL olarak belirlenmiştir.
İlgili pay devir işlemleri de 29 Nisan 2022 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır ve Zeynep YENEL ONURSAL, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %10'una karşılık gelen A grubu hisselerin tamamının sahibi olmuştur.SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca, hisse devir işlemi sonucunda, Ortaklığın yönetim kontrolünde değişiklik olmadığından, Zorunlu Pay Alım yükümlülüğü doğmamıştır. Buna göre, Şirketimizin yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur:
Ortağın Adı-Soyadı
Sermayedeki Payı (TL)
Sermayedeki Payı (%)
Oy Hakkı Oranı (%)
Lütfi YENEL
4.057.799,50
28,44
28,44
Zeynep YENEL ONURSAL
1.426.852,00
10,00
10,00
Diğer
8.783.861,50
61,56
61,56
TOPLAM
14.268.513,00
100,00
100,00
Söz konusu pay satın alım süreci ile ilgili açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında şirketimizin ve ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi adına Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2022 tarihli toplantısında aldığı karar ile ertelenmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama yapılmıştır.
Hissedarlarımız ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025453
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,9001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0504
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,6810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0209
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7308
En Düşük
15,6169
18:05891,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -14,30
|Açılış
|: 891,45
|
|Önceki Kapanış
|: 905,75
|
908,09
En Düşük
889,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AFYON
|3,74
|17.224.117
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AFYON
|3,74
|17.224.117
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8807
|14,9001
|% 0,34
|
|Euro
|15,6651
|15,6810
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,6198
|18,7132
|% 0,03
|
|Frank
|15,1953
|15,2868
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9586
|3,9784
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-39,10
|
|Altın Gr.
|892
|892
|-13,59
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,02
|
Seans Raporu
18:05
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-
16:49
MERCN, BMSCH, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:49
DITAS, ACSEL, FORMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:34
DAGI, ARENA, SILVR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
ACSEL, TKFEN, DITAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:19
KNFRT, ETILR, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında