***NETAS* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NETAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hisselerinin 10%'unu teşkil eden itibari değeri 1 TL olan 1.426.852 adet A grubu hisseye sahip Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ile Zeynep Yenel Onursal arasında söz konusu hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 29 Nisan 2022 tarihinde "pay alım satım" sözleşmesi imzalandığı Şirketimize taraflarca bildirilmiştir. Sözleşme uyarınca ilgili hisselerin toplam satış bedeli 52.080.098 TL, hisse başına satış bedeli ise 36,5 TL olarak belirlenmiştir.İlgili pay devir işlemleri de 29 Nisan 2022 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır ve Zeynep YENEL ONURSAL, Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %10'una karşılık gelen A grubu hisselerin tamamının sahibi olmuştur.SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca, hisse devir işlemi sonucunda, Ortaklığın yönetim kontrolünde değişiklik olmadığından, Zorunlu Pay Alım yükümlülüğü doğmamıştır. Buna göre, Şirketimizin yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibi oluşmuştur:Ortağın Adı-SoyadıSermayedeki Payı (TL)Sermayedeki Payı (%)Oy Hakkı Oranı (%)Lütfi YENEL4.057.799,5028,4428,44Zeynep YENEL ONURSAL1.426.852,0010,0010,00Diğer8.783.861,5061,5661,56TOPLAM14.268.513,00100,00100,00Söz konusu pay satın alım süreci ile ilgili açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında şirketimizin ve ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi adına Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2022 tarihli toplantısında aldığı karar ile ertelenmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması nedeniyle işbu açıklama yapılmıştır.Hissedarlarımız ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025453BIST