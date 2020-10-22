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***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.10.2020 15:54
GÜNCEL HABERLER



***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.10.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Mayıs 2020 tarihli kararıyla şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar  verilmiştir. Bu seçim 22.10.2020 (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883056


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Cumhuriyet 3.219 3.268 7,00  
Tam 3.204 3.285 6,91  
Yarım 1.549 1.589 3,34  
Çeyrek 777 795 1,67  
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