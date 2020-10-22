***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.10.2020 15:54
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.10.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Mayıs 2020 tarihli kararıyla şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Bu seçim 22.10.2020 (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883056
BIST
16:141.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -12,81
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
16:147,9572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1445
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
16:149,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1622
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
16:14487,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,44
|Açılış
|: 487,93
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler16:14
|GENTS
|4,29
|60.285.900
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.292.304
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.737.195
|% 9,99
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.401.996
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,18
|2.959.278.151
|% -4,65
|
|TSKB
|1,80
|2.614.738.955
|% 6,51
|
|AKBNK
|5,17
|779.267.554
|% -4,26
|
|SISE
|6,89
|688.660.155
|% -1,01
|
|VAKBN
|4,15
|666.952.067
|% -4,38
|
|TSKB
|1,80
|2.614.738.955
|% 6,51
|
|GARAN
|7,18
|2.959.278.151
|% -4,65
|
|SKBNK
|1,99
|645.190.224
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,26
|663.603.827
|% -5,04
|
|EKGYO
|1,92
|326.259.792
|% -0,52
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9537
|7,9572
|% 1,85
|
|Euro
|9,4198
|9,4263
|% 1,75
|
|Sterlin
|10,3966
|10,4487
|% 1,53
|
|Frank
|8,7393
|8,7920
|% 1,68
|
|Riyal
|2,1148
|2,1254
|% 1,83
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-18,96
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|7,00
|
|Tam
|3.204
|3.285
|6,91
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|3,34
|
|Çeyrek
|777
|795
|1,67
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,02
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,12
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:27XU100
Endeks 1, 199 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 19, 671.00 milyon TL de
-
16:25KLNMA
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 74.95 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 964 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -1.32 ) 1, 084
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, LINK, POLTK, MARTI, BEYAZ, IZFAS, YAPRK, OYLUM, TDGYO, AVHOL