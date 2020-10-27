***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.10.2020 18:06
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.10.2020
Tescil Tarihi
27.10.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.10.2020 ve 10190
Açıklamalar
Şirketimizin 22 Ekim 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Ekim 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884390
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
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|Açılış
|: 1.144
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|Önceki Kapanış
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1.158
En Düşük
1.134
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En Yüksek
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En Düşük
8,0708
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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9,7169
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|Açılış
|: 501,16
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|Önceki Kapanış
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502,92
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1680
|8,1733
|% 1,11
|
|Euro
|9,6626
|9,6794
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,6584
|10,7118
|% 1,54
|
|Frank
|8,9880
|9,0421
|% 1,34
|
|Riyal
|2,1749
|2,1859
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|6,64
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,95
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,13
|
|B. Petrol
|41,74
|41,74
|0,91
|