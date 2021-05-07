***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Mayıs 2021 tarihli toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young) Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935349BIST