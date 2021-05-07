***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.05.2021 18:16
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Mayıs 2021 tarihli toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young) Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935349
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
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|: 1.432
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|: 482,57
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489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2260
|8,2341
|% -0,43
|
|Euro
|10,0113
|10,0187
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,4890
|11,5466
|% 0,32
|
|Frank
|9,0959
|9,1507
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1897
|2,2007
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|20,41
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,22
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