***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2021 14:53
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Mayıs 2021 tarihli kararıyla şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Bu seçim 30 Haziran 2021 (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945067
BIST
17:011.367
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496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:01
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.759
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.404.521
|% 9,97
|
|AVGYO
|2,45
|10.297.401
|% 9,87
|
|SNGYO
|4,20
|58.490.184
|% 8,81
|
|EUKYO
|6,66
|4.597.996
|% -10,00
|
|YESIL
|2,47
|23.981.650
|% -8,86
|
|YAPRK
|35,74
|6.720.434
|% -8,41
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|DAGHL
|15,14
|17.615.679
|% -7,23
|
|GARAN
|8,34
|1.069.151.646
|% 1,09
|
|THYAO
|13,45
|690.519.519
|% 0,45
|
|KUTPO
|61,20
|634.699.219
|% 2,43
|
|SASA
|27,42
|379.103.003
|% -3,04
|
|AKBNK
|5,31
|363.910.374
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,90
|286.835.819
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,18
|305.260.943
|% 0,93
|
|GARAN
|8,34
|1.069.151.646
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,31
|363.910.374
|% -0,19
|
|TSKB
|1,28
|69.239.617
|% 0,00
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6776
|8,6801
|% -0,62
|
|Euro
|10,2978
|10,3059
|% -0,88
|
|Sterlin
|11,9605
|12,0205
|% -0,76
|
|Frank
|9,3465
|9,4028
|% -1,01
|
|Riyal
|2,3053
|2,3168
|% -0,70
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,56
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.302
|-7,00
|
|Tam
|3.235
|3.319
|-8,48
|
|Yarım
|1.564
|1.605
|-4,11
|
|Çeyrek
|784
|803
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,00
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|B. Petrol
|74,68
|74,68
|0,40
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