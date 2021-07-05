***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.07.2021 13:10
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2021
Tescil Tarihi
05.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.07.2021 ve 10363
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946115
BIST
14:241.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,94
|Açılış
|: 1.376
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|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.388
En Düşük
1.376
14:248,6786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,6670
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8,7122
En Düşük
8,6549
14:2410,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
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10,3419
En Düşük
10,2698
14:24499,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|: 499,90
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|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:22
|VKFYO
|7,81
|3.678.398
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.630.967
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.590.777
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|32.646.767
|% 9,87
|
|BIOEN
|24,52
|169.284.551
|% 8,98
|
|PKENT
|2.304,00
|2.021.460
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|57.466.489
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,93
|1.787.254
|% -3,89
|
|THYAO
|14,00
|756.211.362
|% 1,89
|
|GARAN
|8,49
|496.664.956
|% 1,07
|
|SASA
|29,34
|393.617.234
|% 2,52
|
|ARCLK
|32,66
|270.653.093
|% 0,86
|
|KOZAL
|112,40
|225.712.726
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,20
|147.744.599
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,27
|82.205.152
|% 4,96
|
|GARAN
|8,49
|496.664.956
|% 1,07
|
|THYAO
|14,00
|756.211.362
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,64
|128.493.961
|% 6,45
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6736
|8,6771
|% -0,03
|
|Euro
|10,3004
|10,3052
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9878
|12,0479
|% 0,16
|
|Frank
|9,3858
|9,4423
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3069
|2,3185
|% -0,02
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,91
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.293
|3.378
|11,77
|
|Yarım
|1.591
|1.634
|5,69
|
|Çeyrek
|798
|817
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|0,26
|
Seans Raporu
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