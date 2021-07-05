Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.07.2021 13:10



***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2021
Tescil Tarihi
05.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.07.2021 ve 10363
Açıklamalar

Şirketimizin 30 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946115


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:241.387
Değişim :  0,72% |  9,94
Açılış :  1.376  
Önceki Kapanış :  1.377  
En Yüksek
1.388 En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler14:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 7,81 3.678.398 % 10,00  
EUKYO 7,26 7.630.967 % 10,00  
VAKFN 11,77 8.590.777 % 10,00  
SELVA 5,90 32.646.767 % 9,87  
BIOEN 24,52 169.284.551 % 8,98  
daha fazla
14:22 Alış Satış %  
Dolar 8,6736 8,6771 % -0,03  
Euro 10,3004 10,3052 % 0,07  
Sterlin 11,9878 12,0479 % 0,16  
Frank 9,3858 9,4423 % -0,03  
Riyal 2,3069 2,3185 % -0,02  
daha fazla
14:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 3,91  
Altın Gr. 500 500 1,56  
Cumhuriyet 3.307 3.357 8,00  
Tam 3.293 3.378 11,77  
Yarım 1.591 1.634 5,69  
Çeyrek 798 817 2,84  
Gümüş.Ons 26,51 26,54 0,07  
Gümüş Gr. 7,41 7,41 0,03  
B. Petrol 76,43 76,43 0,26  
Seans Raporu 14:22
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru