***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2022 18:38
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young) Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026834
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1426
|Açılış
|: 14,8920
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|Önceki Kapanış
|: 14,9200
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14,8773
En Düşük
14,7014
18:0515,6646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 15,7050
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|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6153
18:05896,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,19
|Açılış
|: 896,77
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.774.869
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.227.985
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.243.046
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.493.722
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.161
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|6.912.845
|% -9,97
|
|DITAS
|25,84
|41.175.436
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,21
|165.082.198
|% -7,79
|
|AKGRT
|3,16
|75.831.984
|% -6,23
|
|ETILR
|9,90
|14.965.688
|% -5,71
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 3,44
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% -0,18
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 4,74
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 8,57
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% -1,57
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8561
|14,8754
|% 0,97
|
|Euro
|15,6463
|15,6646
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,2892
|18,3809
|% -1,39
|
|Frank
|14,9898
|15,0801
|% -0,61
|
|Riyal
|3,9506
|3,9704
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-6,63
|
|Altın Gr.
|897
|897
|6,45
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
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17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem