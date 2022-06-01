***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.06.2022 15:06
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanun ve mevzuatla ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Bu seçim 1 Haziran 2022 (bugün) gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033854
BIST
14:592.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 27,56
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
14:5916,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0615
|Açılış
|: 16,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4569
En Düşük
16,3733
14:5917,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0292
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6678
En Düşük
17,5427
14:59967,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,60
|Açılış
|: 967,80
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler14:59
|MZHLD
|80,55
|17.314.942
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.077.040
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|25.684.425
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,12
|303.840.815
|% 9,47
|
|PENTA
|492,00
|67.168.010
|% 8,97
|
|PSGYO
|12,96
|232.396.415
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,86
|28.806.357
|% -8,04
|
|AVTUR
|2,17
|2.072.201
|% -6,06
|
|MEPET
|3,30
|19.490.131
|% -5,98
|
|METRO
|1,12
|70.267.831
|% -5,88
|
|THYAO
|49,60
|2.846.653.405
|% -0,60
|
|SASA
|37,92
|1.490.274.760
|% 3,95
|
|KRDMD
|14,90
|1.220.938.217
|% 1,36
|
|SISE
|21,12
|1.119.787.703
|% 0,67
|
|SAHOL
|20,92
|1.017.765.676
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,84
|851.055.574
|% -1,05
|
|YKBNK
|4,74
|867.118.856
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,06
|501.175.634
|% 1,25
|
|SKBNK
|1,29
|148.432.076
|% 0,78
|
|KARSN
|7,23
|789.310.084
|% 3,43
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4425
|16,4569
|% 0,38
|
|Euro
|17,6279
|17,6509
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,5920
|20,6953
|% -0,11
|
|Frank
|17,0194
|17,1219
|% -0,05
|
|Riyal
|4,3703
|4,3923
|% 0,20
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-7,52
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.540
|-35,00
|
|Tam
|6.418
|6.577
|-25,24
|
|Yarım
|3.102
|3.182
|-12,21
|
|Çeyrek
|1.556
|1.591
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,52
|
Seans Raporu
14:59
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-
15:14ARSAN
Yüzde 4.50 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 351, 267 adet işlem
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15:13SMRTG
Yüzde 6.32 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 320, 727 adet işlem
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15:12ULUUN
Yüzde 6.39 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 291, 423 adet işlem
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15:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 13 artarak (% 1.10 ) 2, 315
-
15:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, MRGYO, OZRDN