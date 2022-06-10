***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.06.2022 16:45
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.06.2022
Tescil Tarihi
10.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.06.2022 - 10596
Açıklamalar
Şirketimizin 1 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10 Haziran 2022 tarihinde tescil edilerek 10596 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036742
BIST
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|MAVI
|47,30
|87.510.440
|% 10,00
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|DOBUR
|44,48
|7.556.970
|% 9,99
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|AVHOL
|6,61
|21.858.520
|% 9,98
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|SILVR
|18,95
|11.537.366
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|311.434.584
|% 9,92
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|OYYAT
|62,00
|99.470.488
|% -9,95
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|TSGYO
|6,08
|98.752.359
|% -9,93
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|DARDL
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|% -8,25
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|THYAO
|47,22
|4.732.922.354
|% -2,32
|
|SISE
|22,30
|1.670.407.756
|% -2,87
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|AKBNK
|8,56
|1.578.039.683
|% 2,27
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|YKBNK
|4,77
|1.398.704.006
|% 2,58
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|GARAN
|15,25
|1.338.733.041
|% -0,33
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|YKBNK
|4,77
|1.398.704.006
|% 2,58
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|EKGYO
|2,60
|702.839.569
|% -2,99
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|DOHOL
|4,09
|826.803.840
|% -1,68
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|AKBNK
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|1.578.039.683
|% 2,27
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|TSKB
|2,42
|356.910.683
|% 1,26
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|16:39
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,0022
|17,0267
|% -0,53
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|Euro
|17,9043
|17,9522
|% -1,67
|
|Sterlin
|21,0536
|21,1592
|% -1,54
|
|Frank
|17,1986
|17,3022
|% -1,38
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|Riyal
|4,5310
|4,5537
|% -0,65
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-17,66
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|-15,23
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.753
|-141,00
|
|Tam
|6.630
|6.805
|-124,39
|
|Yarım
|3.205
|3.292
|-60,17
|
|Çeyrek
|1.607
|1.646
|-30,09
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|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,24
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|B. Petrol
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|122
|-1,18
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Seans Raporu
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