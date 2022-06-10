Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.06.2022 16:45
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.06.2022
Tescil Tarihi
10.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.06.2022 - 10596
Açıklamalar

Şirketimizin 1 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10 Haziran 2022 tarihinde tescil edilerek 10596 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036742


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:392.553
Değişim :  -0,73% |  -18,87
Açılış :  2.553  
Önceki Kapanış :  2.572  
En Yüksek
2.598 En Düşük
2.541
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 47,30 87.510.440 % 10,00  
DOBUR 44,48 7.556.970 % 9,99  
AVHOL 6,61 21.858.520 % 9,98  
SILVR 18,95 11.537.366 % 9,98  
EUREN 21,60 311.434.584 % 9,92  
daha fazla
16:39 Alış Satış %  
Dolar 17,0022 17,0267 % -0,53  
Euro 17,9043 17,9522 % -1,67  
Sterlin 21,0536 21,1592 % -1,54  
Frank 17,1986 17,3022 % -1,38  
Riyal 4,5310 4,5537 % -0,65  
daha fazla
16:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -17,66  
Altın Gr. 1.004 1.005 -15,23  
Cumhuriyet 6.652 6.753 -141,00  
Tam 6.630 6.805 -124,39  
Yarım 3.205 3.292 -60,17  
Çeyrek 1.607 1.646 -30,09  
Gümüş.Ons 21,41 21,44 -0,27  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 -0,24  
B. Petrol 122 122 -1,18  
Seans Raporu 16:39
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru