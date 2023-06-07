***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.06.2023 22:15
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.05.2023
Tescil Tarihi
07.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.06.2023 - 10847
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG Türkiye) seçilmesine ilişkin karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde tescil edilerek 10847 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156913
BIST
18:055.561
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
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|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
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|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
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|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
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|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
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|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
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|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
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|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
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|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
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|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
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|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
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|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
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|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
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|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
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|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
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|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|23,2338
|23,3562
|% 0,43
|
|Euro
|25,1909
|25,2862
|% 1,37
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|Sterlin
|28,9725
|29,1178
|% 0,45
|
|Frank
|25,5965
|25,7507
|% 0,56
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|Riyal
|6,2119
|6,2430
|% 0,46
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-23,44
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|Altın Gr.
|1.456
|1.456
|5,25
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.773
|4.897
|28,00
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|Çeyrek
|2.379
|2.449
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,47
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|17,57
|17,61
|0,07
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|B. Petrol
|76,77
|76,77
|-0,02
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