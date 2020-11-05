***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
05.11.2020 18:22
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ilişkin ara dönem faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886414
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
18:058,4267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0948
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
18:05526,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 10,38
|Açılış
|: 526,23
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
527,52
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|16,50
|6.852.665
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|9.069.152
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|412.053
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.573.489
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,26
|1.893.880
|% 9,99
|
|EUYO
|10,44
|4.693.198
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.513.122
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|1.157.260
|% -9,97
|
|EUKYO
|3,95
|4.867.771
|% -9,82
|
|BRKO
|1,30
|3.684.210
|% -9,72
|
|GARAN
|6,94
|2.105.620.479
|% 0,14
|
|SISE
|6,63
|1.436.817.778
|% 2,47
|
|PETKM
|4,26
|1.037.224.408
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.024.170.192
|% 1,71
|
|TSKB
|2,12
|918.402.023
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,78
|1.024.170.192
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|852.040.157
|% 7,06
|
|TSKB
|2,12
|918.402.023
|% 2,42
|
|ALBRK
|1,70
|526.368.917
|% 3,66
|
|GARAN
|6,94
|2.105.620.479
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4242
|8,4267
|% 0,06
|
|Euro
|9,9604
|9,9746
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,0153
|11,0705
|% 1,03
|
|Frank
|9,2761
|9,3320
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2443
|2,2556
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|41,60
|
|Altın Gr.
|527
|527
|10,93
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,33
|
|B. Petrol
|41,17
|41,17
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
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