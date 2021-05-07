***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/03/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evet.Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıNetRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuUluslararası ARGESatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.05.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı50.000 TLBeher Pay Fiyatı232,1455 ABD DolarıToplam Tutar11.607.277 ABD DolarıSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,10İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%5,17Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunmamaktadır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı38.872.094 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMERA Switzerland AGKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/03/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKanunen gerekli değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar05.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 sermayesine sahip olduğu NetRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş. ("NetRD")'nin paylarının tamamının ABD menşeili Orion Innovation Group içinde yer alan MERA Switzerland AG'ye 8.000.000 ABD Doları özkaynak değeri ile satılmasına karar verildiği, kapanış düzeltmeleri yapıldıktan sonra şirket değerinin net olarak tespit edileceği açıklanmıştı. Söz konusu satış işlemi ile ilgili kapanış işlemlerinin ardından hisse devri toplam 11.607.277 ABD Doları bedelle tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935102BIST