***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -8.901.434 291.106.537 6.008.477 34.897.360 215.018.724 644.606.624 644.606.624Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-15.431.643 -39.091.077 -54.522.720 -54.522.720Diğer Düzeltmeler-180.505.742 -6.019.080 150.970.128 -35.554.694 -35.554.694Düzeltmelerden Sonraki Tutar64.864.800 41.612.160 -8.901.434 95.169.152 -10.603 34.897.360 326.897.775 554.529.210 554.529.210Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.039.427 -32.137Dönem Karı (Zararı)-84.208.942 -84.208.942 -84.208.942Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar146.328.047 -32.137 146.295.910 146.295.910Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.039.427 1.039.427 1.039.427Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -7.862.007 241.497.199 -42.740 34.897.360 326.897.775 -84.208.942 617.655.605 617.655.605Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -7.862.007 241.497.199 -42.740 34.897.360 326.897.775 -84.208.942 617.655.605 617.655.605Diğer Düzeltmeler66.835.395 66.835.395Transferler-84.208.942 84.208.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-148.600.270 -81.764.875 -179.495 -81.944.370Dönem Karı (Zararı)-148.600.270 -179.495 -148.779.765Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.447.265 68.244.161 38.499 498.184 498.184Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI121.647.727 -70.824.368Dönem Karı (Zararı)-148.779.765 -84.208.942Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-148.779.765 -84.208.942Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler167.761.085 -27.465.492Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-19 61.430.161 32.539.262Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.289.044 -2.753.150Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.289.044 12.981.830Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -15.734.980Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.077.918 43.012.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 40.560.967 38.862.231Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.557.603 1.643.580Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -2.040.652 2.506.783Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler162.839.937 71.214.846Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -9.838.767 -9.655.423Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 179.721.554 81.948.273Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -7.042.850 -1.078.004Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25 -63.071.033 -146.059.835Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -1.000.942 -375.187Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -29.457.192 -24.990.023Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler231.280 -53.999Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 231.280 -53.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler150.599.894 71.674.754Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler50.882.255 282.908.321İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28 -7.903.507 -6.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 58.785.762 282.914.858Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.600.368 15.640.633İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-19 -3.600.368 15.640.633Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -4.120.001 24.312.743Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -14.651.748 2.420.927Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler136.708.210 -230.492.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 88.968.206 -1.866.758İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 47.740.004 -228.625.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -575.461 5.638.503Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-13.700.613 -31.620.114Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 -13.700.613 -31.620.114Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.743.312 1.944.456İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.743.312 1.944.456Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 11.304.944 6.328.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.390.636 -5.406.440Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları169.581.214 -39.999.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -41.705.721 -26.394.579Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -5.150.867 -3.016.501Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15 -1.076.899 -1.413.608YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.017.060 -8.003.923Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri85.437 72.674Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24 85.437 72.674Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.907.144 -17.732.020Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -5.470.680 -15.910.061Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -2.436.464 -1.821.959Alınan Faiz25 9.838.767 9.655.423FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-84.242.360 79.770.156Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 90.767.785 155.460.036Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.016.801 0Ödenen Faiz-154.993.344 -75.689.880YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.422.427 941.865Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-36.869.572 4.633.748NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.552.855 5.575.613DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 192.787.683 187.212.070DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 195.340.538 192.787.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 195.340.538 192.787.683 187.212.070Ticari Alacaklar871.112.583 820.134.934 783.373.147İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 8.287.038 7.142 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 862.825.545 820.127.792 783.373.147Diğer Alacaklar531.110 1.728.286 1.479.485İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 531.110 1.728.286 1.479.485Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar239.795.554 199.663.095 118.376.945Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 239.795.554 199.663.095 118.376.945Stoklar9 124.259.454 89.782.997 74.080.893Peşin Ödenmiş Giderler10 10.409.097 12.956.423 8.178.799Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 16.324.031 5.335.193 227.117Diğer Dönen Varlıklar19 37.412.723 37.658.384 42.612.430ARA TOPLAM1.495.185.090 1.360.046.995 1.215.540.886TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.495.185.090 1.360.046.995 1.215.540.886DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.533.199 4.733.887 2.928.818Ticari Alacaklar42.312.492 37.505.767 71.865.551İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 42.312.492 37.505.767 71.865.551Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 9.401.553 7.784.350 6.155.424Maddi Duran Varlıklar12 58.083.609 51.441.407 36.598.628Kullanım Hakkı Varlıkları2 52.251.621 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar190.731.271 129.450.068 103.327.185Şerefiye13 108.872.627 96.422.343 69.131.791Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 81.858.644 33.027.725 34.195.394Peşin Ödenmiş Giderler10 1.626.760 554.765 416.766Ertelenmiş Vergi Varlığı26 121.177.871 78.991.455 36.474.440Diğer Duran Varlıklar19 29.887.249 25.401.602 18.909.728TOPLAM DURAN VARLIKLAR511.005.625 335.863.301 276.676.540TOPLAM VARLIKLAR2.006.190.715 1.695.910.296 1.492.217.426KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar434.015.226 487.836.269 302.073.547İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar434.015.226 487.836.269 302.073.547Banka Kredileri6 407.122.680 487.836.269 302.073.547Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 26.892.546 0 0Ticari Borçlar512.397.434 326.972.225 415.020.635İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 93.593.477 353.107 1.715.824İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 418.803.957 326.619.118 413.304.811Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 24.660.041 22.373.870 11.623.440Diğer Borçlar22.141.209 17.064.203 10.710.962İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 22.141.209 17.064.203 10.710.962Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler106.554.998 83.881.957 55.182.524Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 106.554.998 83.881.957 55.182.524Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 349.165 5.064.848 2.994.379Kısa Vadeli Karşılıklar36.704.941 32.824.733 25.889.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 29.428.553 24.116.396 20.324.706Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.276.388 8.708.337 5.564.618Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 61.319.303 66.589.646 52.676.354ARA TOPLAM1.198.142.317 1.042.607.751 876.171.165TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.198.142.317 1.042.607.751 876.171.165UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar226.254.958 0 24.044.293İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar226.254.958 0 24.044.293Banka Kredileri6 196.209.584 0 24.044.293Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 30.045.374 0 0Ticari Borçlar61.801 57.416 46.357İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 61.801 57.416 46.357Uzun Vadeli Karşılıklar29.114.925 33.762.755 26.385.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 29.114.925 33.762.755 26.385.750Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 16.407.295 1.826.769 11.040.651TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER271.838.979 35.646.940 61.517.051TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.469.981.296 1.078.254.691 937.688.216ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar535.890.730 617.655.605 554.529.210Ödenmiş Sermaye20 64.864.800 64.864.800 64.864.800Sermaye Düzeltme Farkları20 41.612.160 41.612.160 41.612.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)300.432.088 233.635.192 86.267.718Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.309.272 -7.862.007 -8.901.434Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.309.272 -7.862.007 -8.901.434Yabancı Para Çevrim Farkları309.741.360 241.497.199 95.169.152Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.241 -42.740 -10.603Yabancı Para Çevrim Farkları-4.241 -42.740 -10.603Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 34.897.360 34.897.360 34.897.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları242.688.833 326.897.775 326.897.775Net Dönem Karı veya Zararı20 -148.600.270 -84.208.942 0Kontrol Gücü Olmayan Paylar318.689 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR536.209.419 617.655.605 554.529.210TOPLAM KAYNAKLAR2.006.190.715 1.695.910.296 1.492.217.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.327.640.194 1.024.463.920Satışların Maliyeti21 -1.167.599.493 -890.226.071TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)160.040.701 134.237.849BRÜT KAR (ZARAR)160.040.701 134.237.849Genel Yönetim Giderleri22 -87.612.151 -83.895.910Pazarlama Giderleri22 -97.234.551 -67.776.617Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -7.405.105 -13.407.445Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 14.807.993 1.483.323Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -44.448.943 -146.363.708ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-61.852.056 -175.722.508Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 85.437 72.674Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -316.717 -18.675Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 1.000.942 375.187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-61.082.394 -175.293.322Finansman Gelirleri25 72.110.488 153.910.189Finansman Giderleri25 -189.265.051 -87.815.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-178.236.957 -109.198.965Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29.457.192 24.990.023Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -437.037 -5.150.867Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 29.894.229 30.140.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-148.779.765 -84.208.942DÖNEM KARI (ZARARI)-148.779.765 -84.208.942Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-179.495 0Ana Ortaklık Payları-148.600.270 -84.208.942Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar66.796.896 147.367.474Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -1.809.081 1.299.284Yabancı Para Çevrim Farkları68.244.161 146.328.047Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler361.816 -259.857Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 361.816 -259.857Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38.499 -32.137Yabancı Para Çevrim Farkları38.499 -32.137DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.835.395 147.335.337TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-81.944.370 63.126.395Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-179.495 0Ana Ortaklık Payları-81.764.875 63.126.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824791BIST