***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -7.862.007 241.497.199 -42.740 34.897.360 326.897.775 -84.208.942 617.655.605 0 617.655.605Diğer Düzeltmeler65.505.589 -6.178 65.499.411 65.499.411Transferler-84.208.942 84.208.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)65.505.589 -6.178 -32.460.415 33.038.996 33.038.996Dönem Karı (Zararı)-32.460.415 -32.460.415 -32.460.415Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -7.862.007 307.002.788 -48.918 34.897.360 242.688.833 -32.460.415 650.694.601 650.694.601Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419Diğer Düzeltmeler14.175.711 -198.409 13.977.302 13.977.302Transferler-148.600.270 148.600.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.175.711 -198.409 -2.918.998 11.058.304 -150.920 10.907.384Dönem Karı (Zararı)-2.918.998 -2.918.998 -2.918.998Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)498.184 498.184Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 323.917.071 -202.650 34.897.360 94.088.563 -2.918.998 546.949.034 347.264 547.296.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.848.959 16.536.360Dönem Karı (Zararı)-3.069.918 -32.460.415Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19 -3.069.918 -32.460.415Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.082.420 4.643.261Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.061.353 13.790.039Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.315.101 -10.494.384Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.315.101 -10.494.384Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.180.865 9.157.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.065.006 7.665.010Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler739.399 376.460Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler376.460 1.115.859Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.084.632 34.688.045Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -97.295 -3.096.438Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 26.262.641 39.876.492Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri16 -80.714 -2.092.009Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17 -32.925.432 -34.942.229Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -15.582 -84.721Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -21.146.216 -7.460.633Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.939 -10.185Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.939 -10.185İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler195.226.980 68.976.020Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler123.425.841 108.586.843İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.515.248 -181.261İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)121.910.593 108.768.104Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.391.507 -13.426.076İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.391.507 -13.426.076Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler1.108.371 -92.799.224Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)1.108.371 -92.799.224Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.784.275 -18.722.102Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.548.082 1.684.567Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.358.043 30.769.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.253.472 2.280.195İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)80.104.571 28.489.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.849.763 23.173.753Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.204.551 28.092.352Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)1.204.551 28.092.352Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.444.002 -540.688İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-17.444.002 -540.688İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.364.789 2.157.081Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları191.074.642 41.158.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.486.284 -23.716.387Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-739.399 -906.119YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.395.503 -6.329.375Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.675 10.775Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.675 10.775Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-966.125 -8.993.334Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -958.672 -6.665.540Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -7.453 -2.327.794Alınan Faiz17 97.295 3.096.438Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-536.348 -443.254FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-139.663.690 149.575.141Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -94.749.334 180.834.265Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.248.361 -8.047.935Ödenen Faiz-38.665.995 -23.211.189YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.789.766 159.782.126Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-15.303.247 44.087.700NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.486.519 203.869.826DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 195.340.538 192.787.683DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 206.827.057 396.657.509Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 206.827.057 195.340.538Ticari Alacaklar819.186.282 871.112.583İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 7.470.122 8.287.038İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 811.716.160 862.825.545Diğer Alacaklar575.271 531.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar575.271 531.110Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar261.854.454 239.795.554Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları3 261.854.454 239.795.554Stoklar144.627.727 124.259.454Peşin Ödenmiş Giderler12.972.802 10.409.097Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18.880.123 16.324.031Diğer Dönen Varlıklar31.100.050 37.412.723ARA TOPLAM1.496.023.766 1.495.185.090TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.496.023.766 1.495.185.090DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.069.547 5.533.199Ticari Alacaklar47.659.428 42.312.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 47.659.428 42.312.492Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 9.959.539 9.401.553Maddi Duran Varlıklar8 82.721.940 58.083.609Kullanım Hakkı Varlıkları10 47.637.849 52.251.621Maddi Olmayan Duran Varlıklar202.629.097 190.731.271Şerefiye9 119.425.952 108.872.627Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 83.203.145 81.858.644Peşin Ödenmiş Giderler1.885.038 1.626.760Ertelenmiş Vergi Varlığı18 117.545.842 121.177.871Diğer Duran Varlıklar31.472.493 29.887.249TOPLAM DURAN VARLIKLAR547.580.773 511.005.625TOPLAM VARLIKLAR2.043.604.539 2.006.190.715KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar317.469.545 434.015.226İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar317.469.545 434.015.226Banka Kredileri6 290.048.756 407.122.680Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 27.420.789 26.892.546Ticari Borçlar651.197.455 512.397.434İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 106.144.579 93.593.477İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 545.052.876 418.803.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 21.864.718 24.660.041Diğer Borçlar5.635.137 22.141.209İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.635.137 22.141.209Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler118.171.655 106.554.998Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri3 118.171.655 106.554.998Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 75.964.792 61.319.303Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 0 349.165Kısa Vadeli Karşılıklar26.738.832 36.704.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 18.919.885 29.428.553Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.818.947 7.276.388ARA TOPLAM1.217.042.134 1.198.142.317TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.217.042.134 1.198.142.317UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar233.348.836 226.254.958İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar233.348.836 226.254.958Banka Kredileri6 206.644.822 196.209.584Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 26.704.014 30.045.374Ticari Borçlar64.809 61.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 64.809 61.801Uzun Vadeli Karşılıklar28.202.315 29.114.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 28.202.315 29.114.925Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 17.650.147 16.407.295TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER279.266.107 271.838.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.496.308.241 1.469.981.296ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar546.949.034 535.890.730Ödenmiş Sermaye20 64.864.800 64.864.800Sermaye Düzeltme Farkları41.612.160 41.612.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)314.607.799 300.432.088Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.309.272 -9.309.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.309.272 -9.309.272Yabancı Para Çevrim Farkları323.917.071 309.741.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-202.650 -4.241Yabancı Para Çevrim Farkları-202.650 -4.241Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 34.897.360 34.897.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları94.088.563 242.688.833Net Dönem Karı veya Zararı19 -2.918.998 -148.600.270Kontrol Gücü Olmayan Paylar347.264 318.689TOPLAM ÖZKAYNAKLAR547.296.298 536.209.419TOPLAM KAYNAKLAR2.043.604.539 2.006.190.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 304.329.367 219.414.265Satışların Maliyeti-274.105.830 -202.114.606TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.223.537 17.299.659BRÜT KAR (ZARAR)30.223.537 17.299.659Genel Yönetim Giderleri-16.990.302 -18.941.779Pazarlama Giderleri-23.528.519 -23.874.661Araştırma ve Geliştirme Giderleri-910.199 -2.999.454Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 5.675.613 16.710.953Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -23.622.992 -24.704.189ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-29.152.862 -36.509.471Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.675 10.775Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.736 -590Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 15.582 84.721FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-29.130.341 -36.414.565Finansman Gelirleri17 33.022.727 38.038.667Finansman Giderleri17 -28.108.520 -41.545.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-24.216.134 -39.921.048Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21.146.216 7.460.633Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 21.146.216 7.460.633SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.069.918 -32.460.415DÖNEM KARI (ZARARI)-3.069.918 -32.460.415Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-150.920 0Ana Ortaklık Payları-2.918.998 -32.460.415Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (kayıp) -0,04730000 -0,50040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14.175.711 65.505.589Yabancı Para Çevrim Farkları14.175.711 65.505.589Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-198.409 -6.178Yabancı Para Çevrim Farkları-198.409 -6.178DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.977.302 65.499.411TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.907.384 33.038.996Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-150.920 0Ana Ortaklık Payları11.058.304 33.038.996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845492BIST