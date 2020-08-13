***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -7.862.007 495.474.961 28.564.108 34.897.360 175.927.647 -19.814.091 813.664.938 813.664.938Hatalara İlişkin Düzeltmeler-253.977.762 -28.606.848 150.970.128 -64.394.851 -196.009.333 -196.009.333Transferler-84.208.942 84.208.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62.964.325 -8.405 -98.675.746 -35.719.826 -33.735 -35.753.561Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)498.184 498.184Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -7.862.007 304.461.524 -51.145 34.897.360 242.688.833 -98.675.746 581.935.779 464.449 582.400.228Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419Transferler-148.600.270 148.600.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.617.145 -117.600 15.463.472 57.963.017 1.217.480 59.180.497Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)179.495 179.495Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 352.358.505 -121.841 34.897.360 94.088.563 15.463.472 593.853.747 1.715.664 595.569.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI141.068.017 -12.707.679Dönem Karı (Zararı)16.680.952 -98.709.481Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.680.952 -98.709.481Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.380.543 55.394.831Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.994.405 28.814.859Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.853.708 -13.911.063Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.853.708 -13.911.063Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.749.275 27.414.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.187.640 24.861.525Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.367.655 960.864Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler193.980 1.592.071Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.314.470 60.532.183Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -478.554 -7.596.589Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 40.921.869 70.990.191Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -128.845 -2.861.419Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 -48.639.639 -45.946.322Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 4.783 -280.879Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -47.095.767 -1.217.106Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler145.638 -11.301Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 145.638 -11.301İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler160.592.408 63.965.797Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler141.165.953 89.330.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-244.197 -166.633İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)141.410.150 89.497.159Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.660.852 -8.506.730İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.660.852 -8.506.730Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler48.369.772 -13.203.177Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)48.369.772 -13.203.177Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.740.857 -21.398.710Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.172.286 7.108.124Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.438.213 -15.077.779İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-48.549.901 15.677.219İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)34.111.688 -30.754.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.328.978 5.810.996Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-38.435.830 30.616.594Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-38.435.830 30.616.594Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.173.638 -6.412.159İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.173.638 -6.412.159İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.203.919 -4.301.888Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları171.892.817 20.651.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-29.544.404 -32.062.237Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 -1.280.396 -1.296.589YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.225.824 -7.111.306Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.736 15.829Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 30.736 15.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-40.894.916 -14.163.928Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -13.418.760 -7.990.558Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -27.476.156 -6.173.370Alınan Faiz20 478.554 7.596.589Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-840.198 -559.796FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-112.037.642 99.196.502Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 656.895.015 907.064.956Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -714.361.500 -720.297.845Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -13.649.288 -16.580.418Ödenen Faiz20 -40.921.869 -70.990.191YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.195.449 79.377.517Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.738.713 22.003.613NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.456.736 101.381.130DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 195.340.538 192.787.331DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 185.883.802 294.168.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 185.883.802 195.340.538Ticari Alacaklar853.021.102 871.112.583İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 9.803.997 8.287.038İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 843.217.105 862.825.545Diğer Alacaklar516.913 531.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar516.913 531.110Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar224.984.924 239.795.554Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları224.984.924 239.795.554Stoklar8 134.930.406 124.259.454Peşin Ödenmiş Giderler15.035.699 10.409.097Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 27.895.541 32.967.279Diğer Dönen Varlıklar16 33.287.227 37.412.723ARA TOPLAM1.475.555.614 1.511.828.338TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.475.555.614 1.511.828.338DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.373.397 5.533.199Ticari Alacaklar48.671.644 42.312.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 48.671.644 42.312.492Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 10.246.455 9.401.553Maddi Duran Varlıklar9 71.158.257 58.083.609Kullanım Hakkı Varlıkları10 41.895.129 52.251.621Maddi Olmayan Duran Varlıklar234.330.340 190.731.271Şerefiye11 125.404.581 108.872.627Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 108.925.759 81.858.644Peşin Ödenmiş Giderler1.128.183 1.626.760Ertelenmiş Vergi Varlığı22 149.392.319 121.177.871Diğer Duran Varlıklar16 14.433.771 13.244.001TOPLAM DURAN VARLIKLAR577.629.495 494.362.377TOPLAM VARLIKLAR2.053.185.109 2.006.190.715KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar377.589.037 434.015.226İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar377.589.037 434.015.226Banka Kredileri6 347.146.534 407.122.680Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 30.442.503 26.892.546Ticari Borçlar574.913.079 512.397.434İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 56.391.784 93.593.477İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 518.521.295 418.803.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 24.879.255 24.660.041Diğer Borçlar16.849.679 22.141.209İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.849.679 22.141.209Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4 82.032.109 106.554.998Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4 82.032.109 106.554.998Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 81.454.252 61.319.303Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 0 349.165Kısa Vadeli Karşılıklar27.237.109 36.704.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 18.557.336 29.428.553Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.679.773 7.276.388ARA TOPLAM1.184.954.520 1.198.142.317TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.184.954.520 1.198.142.317UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar226.791.429 226.254.958İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar226.791.429 226.254.958Banka Kredileri6 206.179.367 196.209.584Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 20.612.062 30.045.374Ticari Borçlar71.584 61.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 71.584 61.801Uzun Vadeli Karşılıklar27.629.378 29.114.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 27.629.378 29.114.925Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 18.168.787 16.407.295TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER272.661.178 271.838.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.457.615.698 1.469.981.296ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar593.853.747 535.890.730Ödenmiş Sermaye17 64.864.800 64.864.800Sermaye Düzeltme Farkları41.612.160 41.612.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)343.049.233 300.432.088Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.309.272 -9.309.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.309.272 -9.309.272Yabancı Para Çevrim Farkları352.358.505 309.741.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-121.841 -4.241Yabancı Para Çevrim Farkları-121.841 -4.241Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 34.897.360 34.897.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları94.088.563 242.688.833Net Dönem Karı veya Zararı15.463.472 -148.600.270Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.715.664 318.689TOPLAM ÖZKAYNAKLAR595.569.411 536.209.419TOPLAM KAYNAKLAR2.053.185.109 2.006.190.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 727.237.275 565.521.166 422.907.908 346.106.901Satışların Maliyeti-652.652.902 -514.619.680 -378.547.072 -312.505.074TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.584.373 50.901.486 44.360.836 33.601.827BRÜT KAR (ZARAR)74.584.373 50.901.486 44.360.836 33.601.827Genel Yönetim Giderleri-31.057.033 -35.721.383 -14.066.731 -16.779.604Pazarlama Giderleri-46.366.457 -52.528.123 -22.837.938 -28.653.462Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.411.618 -3.781.287 -501.419 -781.833Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 7.591.331 22.091.468 1.915.718 5.380.515Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -29.593.588 -53.145.405 -5.970.596 -28.441.216ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-26.252.992 -72.183.244 2.899.870 -35.673.773Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 30.736 15.829 21.061 5.054Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -176.374 -4.528 -173.638 -3.938Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -4.783 280.879 -20.365 196.158FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-26.403.413 -71.891.064 2.726.928 -35.476.499Finansman Gelirleri20 49.118.193 53.542.911 16.095.466 15.504.244Finansman Giderleri20 -53.129.595 -81.578.434 -25.021.075 -40.033.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-30.414.815 -99.926.587 -6.198.681 -60.005.539Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri47.095.767 1.217.106 25.949.551 -6.243.527Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 -88.692 0 -88.692Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 47.095.767 1.305.798 25.949.551 -6.154.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.680.952 -98.709.481 19.750.870 -66.249.066DÖNEM KARI (ZARARI)16.680.952 -98.709.481 19.750.870 -66.249.066Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.217.480 -33.735 1.368.400 -33.735Ana Ortaklık Payları15.463.472 -98.675.746 18.382.470 -66.215.331Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/ (kayıp) 0,25720000 -1,52180000 0,30450000 1,02130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar42.617.145 62.964.325 28.441.434 -2.541.264Yabancı Para Çevrim Farkları42.617.145 62.964.325 28.441.434 -2.541.264Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-117.600 -8.405 80.809 -2.227Yabancı Para Çevrim Farkları-117.600 -8.405 80.809 -2.227DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.499.545 62.955.920 28.522.243 -2.543.491TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)59.180.497 -35.753.561 48.273.113 -68.792.557Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.217.480 -33.735 1.368.400 -33.735Ana Ortaklık Payları57.963.017 -35.719.826 46.904.713 -68.758.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868848BIST