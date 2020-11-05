***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -7.862.007 495.474.961 28.564.108 34.897.360 175.927.647 -19.814.091 813.664.938 813.664.938Hatalara İlişkin Düzeltmeler-253.977.762 -28.606.848 150.970.128 -64.394.851 -196.009.333 -196.009.333Transferler-84.208.942 84.208.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)53.816.161 -6.713 -111.774.524 -57.965.076 -82.463 -58.047.539Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)498.184 498.184Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -7.862.007 295.313.360 -49.453 34.897.360 242.688.833 -111.774.524 559.690.529 415.721 560.106.250Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419Transferler-148.600.270 148.600.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)161.935.169 -111.513 -10.439.636 151.384.020 691.295 152.075.315Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)179.495 179.495Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 471.676.529 -115.754 34.897.360 94.088.563 -10.439.636 687.274.750 1.189.479 688.464.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI194.982.994 -50.362.508Dönem Karı (Zararı)-9.748.341 -111.856.987Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-9.748.341 -111.856.987Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.733.310 131.218.161Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11-16 54.097.340 44.461.360Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.787.440 -6.919.147Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.787.440 -6.919.147Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.910.141 38.520.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler32.056.580 34.517.806Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 544.382 2.647.346Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler309.179 1.355.369Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler67.621.652 102.891.827Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -937.764 -8.516.636Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 68.925.923 115.375.741Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -366.507 -3.967.278Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 -106.080.688 -31.919.368Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -174.153 -200.258Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -20.015.308 -15.796.948Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler161.766 180.174Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 161.766 180.174İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler215.253.904 -29.255.910Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler197.639.512 122.662.805İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.258.722 -9.146.315İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)189.380.790 131.809.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.629.356 -8.113.209İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.629.356 -8.113.209Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler71.695.724 -43.054.937Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)71.695.724 -43.054.937Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.035.424 -44.769.332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.054.344 7.108.436Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.475.858 -73.363.656İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.998.354 21.518.826İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20.474.212 -94.882.482Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.234.092 -177.943Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-52.449.514 26.955.118Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-52.449.514 26.955.118Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.743.662 -6.645.803İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-19.743.662 -6.645.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.330.490 -9.857.389Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları229.238.873 -9.894.736Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-32.975.483 -38.382.874Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 -1.280.396 -2.084.898YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-62.689.731 -46.272.258Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.426 65.275Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 42.426 65.275Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.930.096 -54.269.494Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -24.055.159 -9.082.875Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -37.874.937 -45.186.619Alınan Faiz20 937.764 8.516.636Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.739.825 -584.675FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.715.876 50.482.972Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 767.935.627 1.565.183.684Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -737.739.775 -1.375.373.005Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -20.985.805 -23.951.966Ödenen Faiz20 -68.925.923 -115.375.741YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.577.387 -46.151.794Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-24.053.725 5.621.105NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.523.662 -40.530.689DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 195.340.538 192.787.331DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 243.864.200 152.256.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 243.864.200 195.340.538Ticari Alacaklar915.032.108 871.112.583İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 1.286.477 8.287.038İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 913.745.631 862.825.545Diğer Alacaklar596.560 531.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar596.560 531.110Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar231.801.199 239.795.554Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları4 231.801.199 239.795.554Stoklar8 176.166.889 124.259.454Peşin Ödenmiş Giderler15.784.546 10.409.097Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 30.283.748 32.967.279Diğer Dönen Varlıklar16 36.229.659 37.412.723ARA TOPLAM1.649.758.909 1.511.828.338TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.649.758.909 1.511.828.338DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7.273.024 5.533.199Ticari Alacaklar56.046.225 42.312.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 56.046.225 42.312.492Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 11.335.175 9.401.553Maddi Duran Varlıklar9 87.720.508 58.083.609Kullanım Hakkı Varlıkları10 44.535.150 52.251.621Maddi Olmayan Duran Varlıklar268.266.591 190.731.271Şerefiye11 143.105.867 108.872.627Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 125.160.724 81.858.644Peşin Ödenmiş Giderler1.262.170 1.626.760Ertelenmiş Vergi Varlığı22 175.999.707 121.177.871Diğer Duran Varlıklar16 16.253.858 13.244.001TOPLAM DURAN VARLIKLAR668.692.408 494.362.377TOPLAM VARLIKLAR2.318.451.317 2.006.190.715KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar436.842.702 434.015.226İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar436.842.702 434.015.226Banka Kredileri6 401.697.883 407.122.680Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 35.144.819 26.892.546Ticari Borçlar686.852.405 512.397.434İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 112.555.831 93.593.477İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 574.296.574 418.803.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 28.652.200 24.660.041Diğer Borçlar6.137.956 22.141.209İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.137.956 22.141.209Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler79.051.882 106.554.998Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4 79.051.882 106.554.998Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 78.890.658 61.319.303Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 0 349.165Kısa Vadeli Karşılıklar36.085.718 36.704.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 27.008.513 29.428.553Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 9.077.205 7.276.388ARA TOPLAM1.352.513.521 1.198.142.317TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.352.513.521 1.198.142.317UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar226.450.877 226.254.958İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar226.450.877 226.254.958Banka Kredileri6 206.234.519 196.209.584Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 20.216.358 30.045.374Ticari Borçlar89.718 61.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 89.718 61.801Uzun Vadeli Karşılıklar30.616.062 29.114.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 30.616.062 29.114.925Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 20.316.910 16.407.295TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER277.473.567 271.838.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.629.987.088 1.469.981.296ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar687.274.750 535.890.730Ödenmiş Sermaye17 64.864.800 64.864.800Sermaye Düzeltme Farkları41.612.160 41.612.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)462.367.257 300.432.088Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.309.272 -9.309.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.309.272 -9.309.272Yabancı Para Çevrim Farkları471.676.529 309.741.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-115.754 -4.241Yabancı Para Çevrim Farkları-115.754 -4.241Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 34.897.360 34.897.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları94.088.563 242.688.833Net Dönem Karı veya Zararı-10.439.636 -148.600.270Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.189.479 318.689TOPLAM ÖZKAYNAKLAR688.464.229 536.209.419TOPLAM KAYNAKLAR2.318.451.317 2.006.190.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.119.131.956 833.021.971 391.894.681 267.500.805Satışların Maliyeti-1.007.788.031 -748.888.133 -355.135.129 -234.268.453TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)111.343.925 84.133.838 36.759.552 33.232.352BRÜT KAR (ZARAR)111.343.925 84.133.838 36.759.552 33.232.352Genel Yönetim Giderleri-49.364.904 -49.438.273 -18.307.871 -13.716.890Pazarlama Giderleri-71.883.482 -78.785.770 -25.517.025 -26.257.647Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.313.403 -6.486.080 -1.901.785 -2.704.793Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 9.642.325 20.301.876 2.050.994 -1.789.592Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -50.296.849 -13.774.949 -20.703.261 39.370.456ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-53.872.388 -44.049.358 -27.619.396 28.133.886Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 42.426 65.275 11.690 49.446Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -204.192 -245.449 -27.818 -240.921Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 174.153 200.258 178.936 -80.621FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-53.860.001 -44.029.274 -27.456.588 27.861.790Finansman Gelirleri20 107.018.452 40.436.004 57.900.259 -13.106.907Finansman Giderleri20 -82.922.100 -124.060.665 -29.792.505 -42.482.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-29.763.649 -127.653.935 651.166 -27.727.348Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20.015.308 15.796.948 -27.080.459 14.579.842Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -2.494 -87.280 -2.494 1.412Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 20.017.802 15.884.228 -27.077.965 14.578.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.748.341 -111.856.987 -26.429.293 -13.147.506DÖNEM KARI (ZARARI)-9.748.341 -111.856.987 -26.429.293 -13.147.506Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar691.295 -82.463 -526.185 -48.728Ana Ortaklık Payları-10.439.636 -111.774.524 -25.903.108 -13.098.778Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına (Kayıp) Kazanç -0,15030000 -1,72450000 -0,40750000 -0,20270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar161.935.169 53.816.161 119.318.024 -9.148.164Yabancı Para Çevrim Farkları161.935.169 53.816.161 119.318.024 -9.148.164Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-111.513 -6.713 6.087 1.692Yabancı Para Çevrim Farkları-111.513 -6.713 6.087 1.692DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)161.823.656 53.809.448 119.324.111 -9.146.472TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)152.075.315 -58.047.539 92.894.818 -22.293.978Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar691.295 -82.463 -526.185 -48.728Ana Ortaklık Payları151.384.020 -57.965.076 93.421.003 -22.245.250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886409BIST