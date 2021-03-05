***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor
05.03.2021 18:37
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -7.862.007 495.474.961 28.564.108 34.897.360 175.927.647 -19.814.091 813.664.938 813.664.938
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-253.977.762 -28.606.848 150.970.128 -64.394.851 -196.009.333 -196.009.333
Transferler
-84.208.942 84.208.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.447.265 68.244.161 38.499 -148.600.270 -81.764.875 -179.495 -81.944.370
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
498.184 498.184
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419
Transferler
-148.600.270 148.600.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.284.906 123.041.367 -441.327 -71.130.227 49.184.907 376.719 49.561.626
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
337.070.823 106.035.136
Dönem Karı (Zararı)
-70.933.003 -148.779.765
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-70.933.003 -148.779.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
135.695.621 168.560.397
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 77.442.027 61.430.161
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.974.996
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.144.432
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.830.564
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.730.054 40.077.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 44.354.194 40.560.967
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.637.277 1.557.603
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.261.417 -2.040.652
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
79.593.079 159.550.893
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.376.462 -9.838.767
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
99.986.073 179.721.554
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -19.016.532 -10.331.894
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26 -75.149.297 -62.271.721
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.059.025 -1.000.942
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.965.756 -29.457.192
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
198.031 231.280
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 198.031 231.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
348.259.364 150.599.894
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.067.986 50.882.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.277.613 -7.903.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.345.599 58.785.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.080.936 -3.600.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.080.936 -3.600.368
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
117.591.710 -13.700.613
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
117.591.710 -13.700.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.343.162 -4.120.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.520.949 -14.651.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
241.723.371 136.708.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.191.761 88.968.206
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
213.531.610 47.740.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.005.714 -575.461
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-16.776.883 11.304.944
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-16.776.883 11.304.944
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.364.479 2.743.312
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.364.479 2.743.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.933.838 -14.390.636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
413.021.982 170.380.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -39.529.212 -41.705.721
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -2.025.301 -1.076.899
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -34.396.646 -21.562.770
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.333.175 -21.116.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
328.115 85.437
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
328.115 85.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.037.752 -31.040.671
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -42.185.228 -28.604.207
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -50.852.524 -2.436.464
Alınan Faiz
26 1.376.462 9.838.767
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.241.631 -90.679.526
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 949.186.155 1.704.704.159
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -966.344.572 -1.603.129.163
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -29.099.652 -31.089.861
Ödenen Faiz
26 -93.983.562 -161.164.661
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.496.017 -5.760.857
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.385.178 8.313.712
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.881.195 2.552.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
195.340.538 192.787.683
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
307.221.733 195.340.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 307.221.733 195.340.538
Ticari Alacaklar
1.067.144.759 871.112.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 42.997.497 8.287.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.024.147.262 862.825.545
Diğer Alacaklar
571.632 531.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 571.632 531.110
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
173.169.862 239.795.554
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 173.169.862 239.795.554
Stoklar
9 183.412.626 124.259.454
Peşin Ödenmiş Giderler
21.702.469 10.409.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 33.957.039 32.967.279
Diğer Dönen Varlıklar
20 19.500.272 37.412.723
ARA TOPLAM
1.806.680.392 1.511.828.338
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.806.680.392 1.511.828.338
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6.837.555 5.533.199
Ticari Alacaklar
26.953.350 42.312.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.953.350 42.312.492
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 11.507.883 9.401.553
Maddi Duran Varlıklar
12 106.867.551 71.327.610
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 48.320.124 52.251.621
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
254.299.756 190.731.271
Şerefiye
14 134.537.477 108.872.627
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 119.762.279 81.858.644
Peşin Ödenmiş Giderler
1.626.760
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 149.627.468 121.177.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
604.413.687 494.362.377
TOPLAM VARLIKLAR
2.411.094.079 2.006.190.715
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
520.299.949 434.015.226
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
520.299.949 434.015.226
Banka Kredileri
6 505.122.861 407.122.680
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 15.177.088 26.892.546
Ticari Borçlar
886.418.679 512.397.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 145.181.657 93.593.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 741.237.022 418.803.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 31.526.502 24.660.041
Diğer Borçlar
40.309.890 22.141.209
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 40.309.890 22.141.209
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
114.103.140 106.554.998
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 114.103.140 106.554.998
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 70.607.087 61.319.303
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 2.616.637 349.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.210.587 36.704.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 31.294.457 29.428.553
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.916.130 7.276.388
ARA TOPLAM
1.706.092.471 1.198.142.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.706.092.471 1.198.142.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.608.465 226.254.958
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.608.465 226.254.958
Banka Kredileri
6 21.376.420 196.209.584
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 44.232.045 30.045.374
Ticari Borçlar
0 61.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 61.801
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.913.181 29.114.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 34.913.181 29.114.925
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 18.708.917 16.407.295
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.230.563 271.838.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.825.323.034 1.469.981.296
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
585.075.637 535.890.730
Ödenmiş Sermaye
21 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
421.188.549 300.432.088
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.594.178 -9.309.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.594.178 -9.309.272
Yabancı Para Çevrim Farkları
432.782.727 309.741.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-445.568 -4.241
Yabancı Para Çevrim Farkları
-445.568 -4.241
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
94.088.563 242.688.833
Net Dönem Karı veya Zararı
-71.130.227 -148.600.270
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
695.408 318.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
585.771.045 536.209.419
TOPLAM KAYNAKLAR
2.411.094.079 2.006.190.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 1.733.166.950 1.327.640.194
Satışların Maliyeti
22 -1.556.135.207 -1.167.599.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
177.031.743 160.040.701
BRÜT KAR (ZARAR)
177.031.743 160.040.701
Genel Yönetim Giderleri
23 -71.317.470 -87.612.151
Pazarlama Giderleri
23 -100.689.126 -97.234.551
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -5.657.782 -7.405.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 26.167.288 14.807.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -56.379.476 -44.448.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-30.844.823 -61.852.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 65.042 85.437
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -263.073 -316.717
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.059.025 1.000.942
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-29.983.829 -61.082.394
Finansman Gelirleri
26 76.525.759 72.110.488
Finansman Giderleri
26 -115.509.177 -189.265.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-68.967.247 -178.236.957
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.965.756 29.457.192
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.619.207 -437.037
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 653.451 29.894.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-70.933.003 -148.779. -148.779.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
197.224 -179.495
Ana Ortaklık Payları
-71.130.227 -148.600.270
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kayıp) -1,09360000 -2,29370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
120.756.461 66.796.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.839.178 -1.809.081
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-13.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -13.564
Yabancı Para Çevrim Farkları
123.041.367 68.244.161
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
567.836 361.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
567.836 361.816
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-261.832 38.499
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.758 38.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-258.074
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-258.074
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.494.629 66.835.395
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.561.626 -81.944.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
376.719 -179.495
Ana Ortaklık Payları
49.184.907 -81.764.875
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915560
BIST