***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -7.862.007 495.474.961 28.564.108 34.897.360 175.927.647 -19.814.091 813.664.938 813.664.938Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-253.977.762 -28.606.848 150.970.128 -64.394.851 -196.009.333 -196.009.333Transferler-84.208.942 84.208.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.447.265 68.244.161 38.499 -148.600.270 -81.764.875 -179.495 -81.944.370Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)498.184 498.184Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419Transferler-148.600.270 148.600.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.284.906 123.041.367 -441.327 -71.130.227 49.184.907 376.719 49.561.626Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI337.070.823 106.035.136Dönem Karı (Zararı)-70.933.003 -148.779.765Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-70.933.003 -148.779.765Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler135.695.621 168.560.397Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14 77.442.027 61.430.161Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.974.996Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.144.432Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 2.830.564Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47.730.054 40.077.918Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 44.354.194 40.560.967Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 4.637.277 1.557.603Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 -1.261.417 -2.040.652Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler79.593.079 159.550.893Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -1.376.462 -9.838.767Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler99.986.073 179.721.554Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24 -19.016.532 -10.331.894Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26 -75.149.297 -62.271.721Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -1.059.025 -1.000.942Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 1.965.756 -29.457.192Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler198.031 231.280Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 198.031 231.280İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler348.259.364 150.599.894Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.067.986 50.882.255İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.277.613 -7.903.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)34.345.599 58.785.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.080.936 -3.600.368İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)32.080.936 -3.600.368Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler117.591.710 -13.700.613Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)117.591.710 -13.700.613Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-31.343.162 -4.120.001Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.520.949 -14.651.748Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler241.723.371 136.708.210İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.191.761 88.968.206İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)213.531.610 47.740.004Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.005.714 -575.461Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-16.776.883 11.304.944Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-16.776.883 11.304.944Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.364.479 2.743.312İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.364.479 2.743.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.933.838 -14.390.636Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları413.021.982 170.380.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -39.529.212 -41.705.721Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16 -2.025.301 -1.076.899Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -34.396.646 -21.562.770YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-91.333.175 -21.116.467Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri328.115 85.437Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri328.115 85.437Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-93.037.752 -31.040.671Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -42.185.228 -28.604.207Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -50.852.524 -2.436.464Alınan Faiz26 1.376.462 9.838.767FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-140.241.631 -90.679.526Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 949.186.155 1.704.704.159Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -966.344.572 -1.603.129.163Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -29.099.652 -31.089.861Ödenen Faiz26 -93.983.562 -161.164.661YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.496.017 -5.760.857Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.385.178 8.313.712NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)111.881.195 2.552.855DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ195.340.538 192.787.683DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ307.221.733 195.340.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 307.221.733 195.340.538Ticari Alacaklar1.067.144.759 871.112.583İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 42.997.497 8.287.038İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.024.147.262 862.825.545Diğer Alacaklar571.632 531.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 571.632 531.110Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar173.169.862 239.795.554Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 173.169.862 239.795.554Stoklar9 183.412.626 124.259.454Peşin Ödenmiş Giderler21.702.469 10.409.097Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 33.957.039 32.967.279Diğer Dönen Varlıklar20 19.500.272 37.412.723ARA TOPLAM1.806.680.392 1.511.828.338TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.806.680.392 1.511.828.338DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6.837.555 5.533.199Ticari Alacaklar26.953.350 42.312.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 26.953.350 42.312.492Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 11.507.883 9.401.553Maddi Duran Varlıklar12 106.867.551 71.327.610Kullanım Hakkı Varlıkları13 48.320.124 52.251.621Maddi Olmayan Duran Varlıklar254.299.756 190.731.271Şerefiye14 134.537.477 108.872.627Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 119.762.279 81.858.644Peşin Ödenmiş Giderler1.626.760Ertelenmiş Vergi Varlığı27 149.627.468 121.177.871TOPLAM DURAN VARLIKLAR604.413.687 494.362.377TOPLAM VARLIKLAR2.411.094.079 2.006.190.715KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar520.299.949 434.015.226İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar520.299.949 434.015.226Banka Kredileri6 505.122.861 407.122.680Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 15.177.088 26.892.546Ticari Borçlar886.418.679 512.397.434İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 145.181.657 93.593.477İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 741.237.022 418.803.957Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 31.526.502 24.660.041Diğer Borçlar40.309.890 22.141.209İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 40.309.890 22.141.209Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler114.103.140 106.554.998Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 114.103.140 106.554.998Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 70.607.087 61.319.303Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 2.616.637 349.165Kısa Vadeli Karşılıklar40.210.587 36.704.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 31.294.457 29.428.553Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 8.916.130 7.276.388ARA TOPLAM1.706.092.471 1.198.142.317TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.706.092.471 1.198.142.317UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar65.608.465 226.254.958İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar65.608.465 226.254.958Banka Kredileri6 21.376.420 196.209.584Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 44.232.045 30.045.374Ticari Borçlar0 61.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 61.801Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar34.913.181 29.114.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 34.913.181 29.114.925Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 18.708.917 16.407.295TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.230.563 271.838.979TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.825.323.034 1.469.981.296ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar585.075.637 535.890.730Ödenmiş Sermaye21 64.864.800 64.864.800Sermaye Düzeltme Farkları41.612.160 41.612.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)421.188.549 300.432.088Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.594.178 -9.309.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.594.178 -9.309.272Yabancı Para Çevrim Farkları432.782.727 309.741.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-445.568 -4.241Yabancı Para Çevrim Farkları-445.568 -4.241Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 34.897.360 34.897.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları94.088.563 242.688.833Net Dönem Karı veya Zararı-71.130.227 -148.600.270Kontrol Gücü Olmayan Paylar695.408 318.689TOPLAM ÖZKAYNAKLAR585.771.045 536.209.419TOPLAM KAYNAKLAR2.411.094.079 2.006.190.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.733.166.950 1.327.640.194Satışların Maliyeti22 -1.556.135.207 -1.167.599.493TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)177.031.743 160.040.701BRÜT KAR (ZARAR)177.031.743 160.040.701Genel Yönetim Giderleri23 -71.317.470 -87.612.151Pazarlama Giderleri23 -100.689.126 -97.234.551Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -5.657.782 -7.405.105Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 26.167.288 14.807.993Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -56.379.476 -44.448.943ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-30.844.823 -61.852.056Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 65.042 85.437Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -263.073 -316.717Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 1.059.025 1.000.942FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-29.983.829 -61.082.394Finansman Gelirleri26 76.525.759 72.110.488Finansman Giderleri26 -115.509.177 -189.265.051SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-68.967.247 -178.236.957Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.965.756 29.457.192Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -2.619.207 -437.037Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 653.451 29.894.229SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-70.933.003 -148.779. -148.779.765Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar197.224 -179.495Ana Ortaklık Payları-71.130.227 -148.600.270Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) -1,09360000 -2,29370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar120.756.461 66.796.896Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.839.178 -1.809.081Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-13.564Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3 -13.564Yabancı Para Çevrim Farkları123.041.367 68.244.161Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler567.836 361.816Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi567.836 361.816Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-261.832 38.499Yabancı Para Çevrim Farkları-3.758 38.499Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-258.074Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-258.074DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)120.494.629 66.835.395TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.561.626 -81.944.370Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar376.719 -179.495Ana Ortaklık Payları49.184.907 -81.764.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915560BIST