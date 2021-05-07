***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419Transferler-148.600.270 148.600.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.175.711 -198.409 -2.918.998 11.058.304 28.575 11.086.879Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 323.917.071 -202.650 34.897.360 94.088.563 -2.918.998 546.949.034 347.264 547.296.298Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045Transferler-71.130.227 71.130.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.594.178 517.665.011 -2.035.611 34.897.360 22.958.336 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-270.113.193 171.811.083Dönem Karı (Zararı)-5.447.827 -3.069.918Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.447.827 -3.069.918Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-38.610.896 2.879.704Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 24.409.241 17.061.353Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-110.652 1.647.023Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -110.652 1.647.023Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.337.308 12.180.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.965.481 11.065.006Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.538.799 739.399Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler833.028 376.460Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.380.104 26.084.632Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -477.280 -97.295Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 25.886.241 26.262.641Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri17 -7.028.857 -80.714Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 -51.019.828 -32.925.432Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -248.410 -15.582Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -11.985.598 -21.146.216Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-35.373.061 -6.939Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-35.373.061 -6.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-166.967.077 195.226.980Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler85.034.539 123.425.841İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32.535.531 1.515.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)52.499.008 121.910.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.213.765 8.391.507İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.213.765 8.391.507Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-44.669.180 1.108.371Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-44.669.180 1.108.371Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler24.272.807 -7.784.275Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-53.276.327 -1.548.082Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-104.382.900 83.358.043İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-27.337.764 3.253.472İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-77.045.136 80.104.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16.826.562 -4.849.763Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-27.644.174 1.204.551Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-27.644.174 1.204.551Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.252.140 -17.444.002İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-36.252.140 -17.444.002İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.337.501 9.364.789Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-211.025.800 195.036.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-25.747.345 -22.486.284Diğer Karşılıklara İlişkin ÖdemelerVergi İadeleri (Ödemeleri)19 -31.603.276 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI80.687.429 -1.395.503Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri25 58.611.531 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri35.538.245 9.675Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri35.538.245 9.675Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.939.627 -966.125Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -9.331.552 -958.672Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -4.608.075 -7.453Alınan Faiz18 477.280 97.295Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -536.348FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.706.390 -139.663.689Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 399.982.155 364.595.834Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -266.490.035 -459.345.167Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.716.837 -6.248.361Ödenen Faiz-17.068.893 -38.665.995YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-79.719.374 30.751.891Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19.329.308 -19.265.372NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.390.066 11.486.519DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 307.221.733 195.340.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 246.831.667 206.827.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 246.831.667 307.221.733Ticari Alacaklar1.087.458.481 1.067.144.759İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 12.048.133 42.997.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.075.410.348 1.024.147.262Diğer Alacaklar30.628.446 571.632İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.628.446 571.632Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar246.835.739 173.169.862Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları4 246.835.739 173.169.862Stoklar8 180.640.639 183.412.626Peşin Ödenmiş Giderler84.747.722 21.702.469Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 28.984.069 33.957.039Diğer Dönen Varlıklar43.672.284 19.500.272ARA TOPLAM1.949.799.047 1.806.680.392TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.949.799.047 1.806.680.392DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.066.196 6.837.555Ticari Alacaklar30.946.353 26.953.350İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 30.946.353 26.953.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 12.191.952 11.507.883Maddi Duran Varlıklar9 84.123.891 106.867.551Kullanım Hakkı Varlıkları11 46.747.093 48.320.124Maddi Olmayan Duran Varlıklar314.217.436 254.299.756Şerefiye10 152.599.827 134.537.477Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 161.617.609 119.762.279Ertelenmiş Vergi Varlığı19 195.243.547 149.627.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR691.536.468 604.413.687TOPLAM VARLIKLAR2.641.335.515 2.411.094.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar668.267.962 520.299.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar668.267.962 520.299.949Banka Kredileri6 649.639.195 505.122.861Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.628.767 15.177.088Ticari Borçlar887.610.740 886.418.679İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 133.817.631 145.181.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 753.793.109 741.237.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 54.750.798 31.526.502Diğer Borçlar4.804.860 40.309.890İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.804.860 40.309.890Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler98.220.819 114.103.140Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4 98.220.819 114.103.140Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 91.754.120 70.607.087Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 2.616.637Kısa Vadeli Karşılıklar29.063.625 40.210.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 18.342.115 31.294.457Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.721.510 8.916.130ARA TOPLAM1.834.472.924 1.706.092.471TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.834.472.924 1.706.092.471UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar69.396.537 65.608.465İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar69.396.537 65.608.465Banka Kredileri6 21.049.578 21.376.420Kiralama İşlemlerinden Borçlar48.346.959 44.232.045Uzun Vadeli Karşılıklar36.083.659 34.913.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 36.083.659 34.913.181Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 37.406.047 18.708.917TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER142.886.243 119.230.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.977.359.167 1.825.323.034ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar660.574.819 585.075.637Ödenmiş Sermaye15 64.864.800 64.864.800Sermaye Düzeltme Farkları41.612.160 41.612.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)506.070.833 421.188.549Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.594.178 -11.594.178Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.594.178 -11.594.178Yabancı Para Çevrim Farkları517.665.011 432.782.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.035.611 -445.568Yabancı Para Çevrim Farkları-2.035.611 -445.568Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 34.897.360 34.897.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.958.336 94.088.563Net Dönem Karı veya Zararı-7.793.059 -71.130.227Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.401.529 695.408TOPLAM ÖZKAYNAKLAR663.976.348 585.771.045TOPLAM KAYNAKLAR2.641.335.515 2.411.094.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 491.776.619 304.329.367Satışların Maliyeti4 -474.575.426 -274.105.830TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.201.193 30.223.537BRÜT KAR (ZARAR)17.201.193 30.223.537Genel Yönetim Giderleri4 -27.698.744 -16.990.302Pazarlama Giderleri4 -23.658.573 -23.528.519Araştırma ve Geliştirme Giderleri4 -5.642.110 -910.199Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 7.138.481 5.675.613Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -44.063.109 -23.622.992ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-76.722.862 -29.152.862Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35.455.653 9.675Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-82.592 -2.736Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 248.410 15.582FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-41.101.391 -29.130.341Finansman Gelirleri18 51.497.108 33.022.727Finansman Giderleri18 -27.829.142 -28.108.520SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-17.433.425 -24.216.134Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.985.598 21.146.216Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 11.985.598 21.146.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.447.827 -3.069.918DÖNEM KARI (ZARARI)-5.447.827 -3.069.918Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.345.232 -150.920Ana Ortaklık Payları-7.793.059 -2.918.998Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) -0,08400000 -0,04730000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar84.882.284 14.175.711Yabancı Para Çevrim Farkları84.882.284 14.175.711Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.229.154 -18.914Yabancı Para Çevrim Farkları-1.229.154 -18.914Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.653.130 14.156.797TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)78.205.303 11.086.879Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.706.121 28.575Ana Ortaklık Payları75.499.182 11.058.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935342BIST