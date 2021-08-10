***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419Transferler-148.600.270 148.600.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.617.145 -117.600 15.463.472 57.963.017 1.217.480 59.180.497Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)179.495 179.495Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 352.358.505 -121.841 34.897.360 94.088.563 15.463.472 593.853.747 1.715.664 595.569.411Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045Transferler-71.130.227 71.130.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)98.907.426 -7.019.061 -91.451.617 436.748 -2.794.528 -2.357.780Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -11.594.178 531.690.153 -7.464.629 34.897.360 22.958.336 -91.451.617 585.512.385 -2.099.120 583.413.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-239.697.901 141.068.017Dönem Karı (Zararı)-89.555.996 16.680.952Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-89.555.996 16.680.952Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler146.117.280 -5.380.543Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 47.907.422 34.994.405Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.413.084 -3.853.708Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.758.017 -3.853.708Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.655.067 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.560.139 18.749.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22.745.894 17.187.640Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.110.630 1.367.655Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-296.385 193.980Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler53.257.435 40.314.470Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -1.244.539 -478.554Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 57.943.667 40.921.869Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri17 -3.441.693 -128.845Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 -73.160.147 -48.639.639Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 4.891.376 4.783Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -6.752.742 -47.095.767Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.426.418 145.638Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.426.418 145.638Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 88.574.295 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-268.994.536 160.592.408Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler116.261.630 141.165.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)40.496.584 -244.197İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)75.765.046 141.410.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.343.330 18.660.852İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.343.330 18.660.852Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-61.637.979 48.369.772Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-61.637.979 48.369.772Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler40.014.152 7.740.857Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-36.840.360 -2.172.286Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-235.606.854 -14.438.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-59.529.092 -48.549.901İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-176.077.762 34.111.688Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-975.516 -3.328.978Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-55.568.893 -38.435.830Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-55.568.893 -38.435.830Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.297.386 -9.173.638İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-33.297.386 -9.173.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 12.203.919Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-212.433.252 171.892.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-28.742.246 -29.544.404Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -1.280.396Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 1.477.597 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-120.188.897 -41.225.824Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri25 -88.574.295 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.059.495 30.736Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.059.495 30.736Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.048.539 -40.894.916Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.921.951 -13.418.760Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -14.126.588 -27.476.156Alınan Faiz18 1.244.539 478.554Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.870.097 -840.198FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI221.143.905 -112.037.642Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 755.981.800 656.895.015Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -478.930.540 -714.361.500Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.988.135 -13.649.288Ödenen Faiz-47.919.220 -40.921.869YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-138.742.893 -12.195.449Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi49.456.898 2.738.713NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-89.285.995 -9.456.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 305.858.010 195.340.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 216.572.015 185.883.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 216.572.015 305.858.010Ticari Alacaklar1.143.777.558 1.068.508.482İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 13.936.433 42.997.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.129.841.125 1.025.510.985Diğer Alacaklar1.146.241 571.632İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.146.241 571.632Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar267.002.502 173.169.862Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları4 267.002.502 173.169.862Stoklar8 175.842.339 183.412.626Peşin Ödenmiş Giderler62.577.617 21.702.469Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 29.862.805 33.957.039Diğer Dönen Varlıklar24.000.636 19.500.272ARA TOPLAM1.920.781.713 1.806.680.392TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.920.781.713 1.806.680.392DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11.707.652 6.837.555Ticari Alacaklar32.756.756 26.953.350İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 32.756.756 26.953.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 6.616.507 11.507.883Maddi Duran Varlıklar9 85.298.979 106.867.551Kullanım Hakkı Varlıkları11 48.096.613 48.320.124Maddi Olmayan Duran Varlıklar326.655.282 254.299.756Şerefiye10 159.549.846 134.537.477Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 167.105.436 119.762.279Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 189.267.431 149.627.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR700.399.220 604.413.687TOPLAM VARLIKLAR2.621.180.933 2.411.094.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar866.312.584 520.299.949İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar866.312.584 520.299.949Banka Kredileri6 815.763.707 505.122.861Kiralama İşlemlerinden Borçlar50.548.877 15.177.088Ticari Borçlar815.609.260 886.418.679İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 112.643.834 145.181.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 702.965.426 741.237.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 36.412.197 31.526.502Diğer Borçlar14.506.667 40.309.890İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.506.667 40.309.890Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler86.886.145 114.103.140Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4 86.886.145 114.103.140Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 76.595.363 70.607.087Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 2.616.637Kısa Vadeli Karşılıklar33.350.519 40.210.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 23.620.144 31.294.457Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.730.375 8.916.130ARA TOPLAM1.929.672.735 1.706.092.471TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.929.672.735 1.706.092.471UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar32.858.442 65.608.465İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar32.858.442 65.608.465Banka Kredileri6 11.421.269 21.376.420Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.437.173 44.232.045Uzun Vadeli Karşılıklar36.591.142 34.913.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 36.591.142 34.913.181Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 38.645.349 18.708.917TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER108.094.933 119.230.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.037.767.668 1.825.323.034ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar585.512.385 585.075.637Ödenmiş Sermaye15 64.864.800 64.864.800Sermaye Düzeltme Farkları41.612.160 41.612.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)520.095.975 421.188.549Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.594.178 -11.594.178Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.594.178 -11.594.178Yabancı Para Çevrim Farkları531.690.153 432.782.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.464.629 -445.568Yabancı Para Çevrim Farkları-7.464.629 -445.568Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 34.897.360 34.897.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.958.336 94.088.563Net Dönem Karı veya Zararı-91.451.617 -71.130.227Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.099.120 695.408TOPLAM ÖZKAYNAKLAR583.413.265 585.771.045TOPLAM KAYNAKLAR2.621.180.933 2.411.094.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 979.462.027 727.237.275 487.685.408 422.907.908Satışların Maliyeti4 -939.335.371 -652.652.902 -464.759.945 -378.547.072TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)40.126.656 74.584.373 22.925.463 44.360.836BRÜT KAR (ZARAR)40.126.656 74.584.373 22.925.463 44.360.836Genel Yönetim Giderleri4 -49.889.570 -31.057.033 -22.190.826 -14.066.731Pazarlama Giderleri4 -50.197.490 -46.366.457 -26.538.917 -22.837.938Araştırma ve Geliştirme Giderleri4 -11.321.128 -1.411.618 -5.679.018 -501.419Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 7.287.230 7.591.331 148.749 1.915.718Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -82.460.505 -29.593.588 -38.397.396 -5.970.596ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-146.454.807 -26.252.992 -69.731.945 2.899.870Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler40.747.242 30.736 5.291.589 21.061Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.458.841 -176.374 -1.376.249 -173.638Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 162.681 -4.783 -85.729 -20.365FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-107.003.725 -26.403.413 -65.902.334 2.726.928Finansman Gelirleri18 74.404.686 49.118.193 22.907.578 16.095.466Finansman Giderleri18 -63.709.699 -53.129.595 -35.880.557 -25.021.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-96.308.738 -30.414.815 -78.875.313 -6.198.681Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.752.742 47.095.767 -5.232.856 25.949.551Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 6.752.742 47.095.767 -5.232.856 25.949.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-89.555.996 16.680.952 -84.108.169 19.750.870DÖNEM KARI (ZARARI)-89.555.996 16.680.952 -84.108.169 19.750.870Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.895.621 1.217.480 -449.611 1.368.400Ana Ortaklık Payları-91.451.617 15.463.472 -83.658.558 18.382.470Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar98.907.426 42.617.145 14.025.142 28.441.434Yabancı Para Çevrim Farkları98.907.426 42.617.145 14.025.142 28.441.434Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.709.210 -117.600 -10.480.056 80.809Yabancı Para Çevrim Farkları-11.709.210 -117.600 -10.480.056 80.809DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)87.198.216 42.499.545 3.545.086 28.522.243TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.357.780 59.180.497 -80.563.083 48.273.113Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.794.528 1.217.480 -5.139.760 1.368.400Ana Ortaklık Payları436.748 57.963.017 -75.423.323 46.904.713http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957099BIST