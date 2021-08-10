***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2021 20:25
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419
Transferler
-148.600.270 148.600.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.617.145 -117.600 15.463.472 57.963.017 1.217.480 59.180.497
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
179.495 179.495
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -9.309.272 352.358.505 -121.841 34.897.360 94.088.563 15.463.472 593.853.747 1.715.664 595.569.411
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045
Transferler
-71.130.227 71.130.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
98.907.426 -7.019.061 -91.451.617 436.748 -2.794.528 -2.357.780
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 531.690.153 -7.464.629 34.897.360 22.958.336 -91.451.617 585.512.385 -2.099.120 583.413.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.697.901 141.068.017
Dönem Karı (Zararı)
-89.555.996 16.680.952
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-89.555.996 16.680.952
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
146.117.280 -5.380.543
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 47.907.422 34.994.405
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.413.084 -3.853.708
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.758.017 -3.853.708
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.655.067 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.560.139 18.749.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.745.894 17.187.640
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.110.630 1.367.655
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-296.385 193.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.257.435 40.314.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.244.539 -478.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 57.943.667 40.921.869
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 -3.441.693 -128.845
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 -73.160.147 -48.639.639
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 4.891.376 4.783
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -6.752.742 -47.095.767
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.426.418 145.638
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.426.418 145.638
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 88.574.295 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-268.994.536 160.592.408
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
116.261.630 141.165.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.496.584 -244.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
75.765.046 141.410.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.343.330 18.660.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.343.330 18.660.852
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-61.637.979 48.369.772
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-61.637.979 48.369.772
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
40.014.152 7.740.857
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-36.840.360 -2.172.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-235.606.854 -14.438.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.529.092 -48.549.901
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-176.077.762 34.111.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-975.516 -3.328.978
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-55.568.893 -38.435.830
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-55.568.893 -38.435.830
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.297.386 -9.173.638
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.297.386 -9.173.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 12.203.919
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-212.433.252 171.892.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.742.246 -29.544.404
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -1.280.396
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 1.477.597 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.188.897 -41.225.824
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
25 -88.574.295 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.059.495 30.736
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.059.495 30.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.048.539 -40.894.916
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -15.921.951 -13.418.760
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -14.126.588 -27.476.156
Alınan Faiz
18 1.244.539 478.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.870.097 -840.198
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
221.143.905 -112.037.642
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 755.981.800 656.895.015
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -478.930.540 -714.361.500
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.988.135 -13.649.288
Ödenen Faiz
-47.919.220 -40.921.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.742.893 -12.195.449
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
49.456.898 2.738.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-89.285.995 -9.456.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 305.858.010 195.340.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 216.572.015 185.883.802
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 216.572.015 305.858.010
Ticari Alacaklar
1.143.777.558 1.068.508.482
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 13.936.433 42.997.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.129.841.125 1.025.510.985
Diğer Alacaklar
1.146.241 571.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.146.241 571.632
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
267.002.502 173.169.862
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
4 267.002.502 173.169.862
Stoklar
8 175.842.339 183.412.626
Peşin Ödenmiş Giderler
62.577.617 21.702.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 29.862.805 33.957.039
Diğer Dönen Varlıklar
24.000.636 19.500.272
ARA TOPLAM
1.920.781.713 1.806.680.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.920.781.713 1.806.680.392
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11.707.652 6.837.555
Ticari Alacaklar
32.756.756 26.953.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 32.756.756 26.953.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.616.507 11.507.883
Maddi Duran Varlıklar
9 85.298.979 106.867.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 48.096.613 48.320.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
326.655.282 254.299.756
Şerefiye
10 159.549.846 134.537.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 167.105.436 119.762.279
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 189.267.431 149.627.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
700.399.220 604.413.687
TOPLAM VARLIKLAR
2.621.180.933 2.411.094.079
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
866.312.584 520.299.949
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
866.312.584 520.299.949
Banka Kredileri
6 815.763.707 505.122.861
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
50.548.877 15.177.088
Ticari Borçlar
815.609.260 886.418.679
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 112.643.834 145.181.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 702.965.426 741.237.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 36.412.197 31.526.502
Diğer Borçlar
14.506.667 40.309.890
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.506.667 40.309.890
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
86.886.145 114.103.140
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 86.886.145 114.103.140
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 76.595.363 70.607.087
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 2.616.637
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.350.519 40.210.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 23.620.144 31.294.457
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.730.375 8.916.130
ARA TOPLAM
1.929.672.735 1.706.092.471
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.929.672.735 1.706.092.471
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.858.442 65.608.465
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.858.442 65.608.465
Banka Kredileri
6 11.421.269 21.376.420
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.437.173 44.232.045
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.591.142 34.913.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 36.591.142 34.913.181
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 38.645.349 18.708.917
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.094.933 119.230.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.037.767.668 1.825.323.034
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
585.512.385 585.075.637
Ödenmiş Sermaye
15 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
520.095.975 421.188.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.594.178 -11.594.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.594.178 -11.594.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
531.690.153 432.782.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.464.629 -445.568
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.464.629 -445.568
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.958.336 94.088.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-91.451.617 -71.130.227
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.099.120 695.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
583.413.265 585.771.045
TOPLAM KAYNAKLAR
2.621.180.933 2.411.094.079
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 979.462.027 727.237.275 487.685.408 422.907.908
Satışların Maliyeti
4 -939.335.371 -652.652.902 -464.759.945 -378.547.072
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.126.656 74.584.373 22.925.463 44.360.836
BRÜT KAR (ZARAR)
40.126.656 74.584.373 22.925.463 44.360.836
Genel Yönetim Giderleri
4 -49.889.570 -31.057.033 -22.190.826 -14.066.731
Pazarlama Giderleri
4 -50.197.490 -46.366.457 -26.538.917 -22.837.938
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
4 -11.321.128 -1.411.618 -5.679.018 -501.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.287.230 7.591.331 148.749 1.915.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -82.460.505 -29.593.588 -38.397.396 -5.970.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-146.454.807 -26.252.992 -69.731.945 2.899.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
40.747.242 30.736 5.291.589 21.061
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.458.841 -176.374 -1.376.249 -173.638
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 162.681 -4.783 -85.729 -20.365
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-107.003.725 -26.403.413 -65.902.334 2.726.928
Finansman Gelirleri
18 74.404.686 49.118.193 22.907.578 16.095.466
Finansman Giderleri
18 -63.709.699 -53.129.595 -35.880.557 -25.021.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-96.308.738 -30.414.815 -78.875.313 -6.198.681
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.752.742 47.095.767 -5.232.856 25.949.551
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 6.752.742 47.095.767 -5.232.856 25.949.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.555.996 16.680.952 -84.108.169 19.750.870
DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.555.996 16.680.952 -84.108.169 19.750.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.895.621 1.217.480 -449.611 1.368.400
Ana Ortaklık Payları
-91.451.617 15.463.472 -83.658.558 18.382.470
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
98.907.426 42.617.145 14.025.142 28.441.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
98.907.426 42.617.145 14.025.142 28.441.434
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.709.210 -117.600 -10.480.056 80.809
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.709.210 -117.600 -10.480.056 80.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.198.216 42.499.545 3.545.086 28.522.243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.357.780 59.180.497 -80.563.083 48.273.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.794.528 1.217.480 -5.139.760 1.368.400
Ana Ortaklık Payları
436.748 57.963.017 -75.423.323 46.904.713
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957099
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