***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 21:01
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.562 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045
Transferler
-71.130.227 71.130.227
Dönem Karı (Zararı)
-91.451.617 -91.451.617 1.895.621 -89.555.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
98.907.426 -7.019.061 91.888.365 -4.690.149 87.198.216
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 531.690.153 -7.464.629 34.897.360 22.958.336 -91.451.617 585.512.385 -2.099.120 583.413.265
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -17.262.824 562.915.944 -4.850.226 34.897.360 22.958.336 -668.212.140 36.923.410 -1.515.134 35.408.276
Transferler
-668.212.140 668.212.140
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.806.330 -3.090.878 -49.640.325 -46.924.873 -522.216 -47.447.089
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12.999.534 30.469.943 43.469.477 43.469.477
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -17.262.824 568.722.274 5.058.430 34.897.360 -645.253.804 -19.170.382 33.468.014 -2.037.350 31.430.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
164.385.136 -418.847.688
Dönem Karı (Zararı)
-19.692.598 -89.555.996
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.692.598 -89.555.996
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-50.284.879 -33.032.507
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 46.934.584 45.906.225
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.697.982 6.413.084
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -371.167 4.758.017
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.326.815 1.655.067
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-24.525.346 23.560.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.090.904 22.745.894
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.489.072 1.110.630
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-63.105.322 -296.385
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
79.255.150 53.257.435
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.334.376 -1.244.539
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 88.126.851 57.943.667
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -6.537.325 -3.441.693
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 -93.949.608 -73.160.147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 0 4.891.376
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -21.339.273 -6.752.742
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
507.540 1.426.418
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
507.540 1.426.418
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3 -30.469.944
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -88.574.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
261.963.075 -268.994.536
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
534.067.099 116.261.630
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.350.963 40.496.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
523.716.136 75.765.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.070.682 -1.343.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.070.682 -1.343.330
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
149.209.378 -61.637.979
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
149.209.378 -61.637.979
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
168.566.445 40.014.152
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-61.728.845 -36.840.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-449.832.885 -235.606.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.036.557 -59.529.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-386.796.328 -176.077.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
359.644 -975.516
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-19.693.091 -55.568.893
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-19.693.091 -55.568.893
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.055.352 -33.297.386
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
191.985.598 -391.583.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.193.688 -28.742.246
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-833.523 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 9.426.749 1.477.597
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
44.889.794 56.959.693
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 88.574.295
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
52.080.098 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.893.363 2.059.495
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.611.721 2.059.495
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.642 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.270.312 -30.048.539
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.270.312 -15.921.951
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -14.126.588
Alınan Faiz
19 2.334.376 1.244.539
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.147.731 -4.870.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.529.188 221.143.905
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 782.844.526 755.981.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -778.490.916 -478.930.540
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.889.477 -7.988.135
Ödenen Faiz
-79.993.321 -47.919.220
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
116.745.742 -140.744.090
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.510.612 51.458.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.235.130 -89.285.995
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 541.970.727 305.858.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 652.205.857 216.572.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 652.205.857 541.970.727
Finansal Yatırımlar
2.665.967 0
Ticari Alacaklar
1.158.626.852 1.348.616.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 16.849.161 16.530.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.141.777.691 1.332.086.135
Diğer Alacaklar
1.640.891 2.901.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.640.891 2.901.515
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
565.998.845 572.161.427
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
4 565.998.845 572.161.427
Stoklar
8 312.304.825 379.632.146
Peşin Ödenmiş Giderler
107.643.485 36.731.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 35.569.219 33.562.897
Diğer Dönen Varlıklar
21.650.405 33.387.741
ARA TOPLAM
2.858.306.346 2.948.964.059
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.858.306.346 2.948.964.059
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
22.407.981 17.926.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 8.621.337
Maddi Duran Varlıklar
9 119.224.962 107.379.852
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 85.375.846 67.931.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
420.906.312 346.561.747
Şerefiye
10 305.371.939 244.295.352
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 115.534.373 102.266.395
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 217.268.839 169.542.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
865.183.940 717.962.787
TOPLAM VARLIKLAR
3.723.490.286 3.666.926.846
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.211.801.812 1.115.963.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.211.801.812 1.115.963.022
Banka Kredileri
6 1.211.801.812 1.115.963.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
103.225.821 80.859.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
103.225.821 80.859.969
Banka Kredileri
6 13.329.654 12.919.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 89.896.167 67.940.819
Ticari Borçlar
1.549.452.063 1.599.413.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 508.893.664 457.540.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.040.558.399 1.141.873.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 33.200.072 26.272.106
Diğer Borçlar
21.163.872 81.774.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.163.872 81.774.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
426.345.073 356.827.319
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 426.345.073 356.827.319
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 11.433.071 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
222.881.985 247.034.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 23.549.130 26.573.697
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 199.332.855 220.461.015
ARA TOPLAM
3.579.503.769 3.508.145.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.579.503.769 3.508.145.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.103.520 60.918.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.103.520 60.918.001
Banka Kredileri
6 0 13.817.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 63.103.520 47.100.834
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.452.333 47.530.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 49.452.333 47.530.550
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 14.924.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.555.853 123.373.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.692.059.622 3.631.518.570
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.468.014 36.923.410
Ödenmiş Sermaye
16 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
551.459.450 545.653.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.262.824 -17.262.824
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.262.824 -17.262.824
Yabancı Para Çevrim Farkları
568.722.274 562.915.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.058.430 -4.850.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.058.430 -4.850.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-645.253.804 22.958.336
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.170.382 -668.212.140
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.037.350 -1.515.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.430.664 35.408.276
TOPLAM KAYNAKLAR
3.723.490.286 3.666.926.846
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.579.467.897 979.462.027 892.700.884 487.685.408
Satışların Maliyeti
4 -1.418.148.536 -939.335.371 -808.031.380 -464.759.945
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.319.361 40.126.656 84.669.504 22.925.463
BRÜT KAR (ZARAR)
161.319.361 40.126.656 84.669.504 22.925.463
Genel Yönetim Giderleri
4 -70.756.270 -49.889.570 -38.156.884 -22.190.826
Pazarlama Giderleri
4 -71.194.930 -50.197.490 -36.590.176 -26.538.917
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
4 -3.131.969 -11.321.128 -928.742 -5.679.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 371.167 7.287.230 231.787 148.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -71.178.030 -82.460.505 -26.391.443 -38.397.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.570.671 -146.454.807 -17.165.954 -69.731.945
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.210.883 40.747.242 31.143.562 5.291.589
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-687.974 -1.458.841 -66.326 -1.376.249
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 284.646 162.681 17.420 -85.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.763.116 -107.003.725 13.928.702 -65.902.334
Finansman Gelirleri
19 96.283.984 74.404.686 52.077.081 22.907.578
Finansman Giderleri
19 -104.207.923 -63.709.699 -54.268.280 -35.880.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.687.055 -96.308.738 11.737.503 -78.875.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.994.457 6.752.742 17.994.023 -5.232.856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -9.344.816 0 -9.235.224 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 21.339.273 6.752.742 27.229.247 -5.232.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.692.598 -89.555.996 29.731.526 -84.108.169
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.692.598 -89.555.996 29.731.526 -84.108.169
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-522.216 1.895.621 633.350 -449.611
Ana Ortaklık Payları
-19.170.382 -91.451.617 29.098.176 -83.658.558
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Kayıp) 21 -0,30360000 -1,38070000 0,45840000 -1,29670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.806.330 98.907.426 7.858.696 14.025.142
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 -13.585 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 0 0 -13.585 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.806.330 98.907.426 7.872.281 14.025.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.908.656 -11.709.210 9.062.713 -10.480.056
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.908.656 -11.709.210 7.828.555 -10.480.056
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 1.234.158 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 0 0 1.234.158 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.714.986 87.198.216 16.921.409 3.545.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.977.612 -2.357.780 46.652.935 -80.563.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-522.216 -2.794.528 633.350 -5.139.760
Ana Ortaklık Payları
-3.455.396 436.748 46.019.585 -75.423.323
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056942
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