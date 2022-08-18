***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.562 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045Transferler-71.130.227 71.130.227Dönem Karı (Zararı)-91.451.617 -91.451.617 1.895.621 -89.555.996Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)98.907.426 -7.019.061 91.888.365 -4.690.149 87.198.216Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -11.594.178 531.690.153 -7.464.629 34.897.360 22.958.336 -91.451.617 585.512.385 -2.099.120 583.413.265Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -17.262.824 562.915.944 -4.850.226 34.897.360 22.958.336 -668.212.140 36.923.410 -1.515.134 35.408.276Transferler-668.212.140 668.212.140Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.806.330 -3.090.878 -49.640.325 -46.924.873 -522.216 -47.447.089Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)12.999.534 30.469.943 43.469.477 43.469.477Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -17.262.824 568.722.274 5.058.430 34.897.360 -645.253.804 -19.170.382 33.468.014 -2.037.350 31.430.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI164.385.136 -418.847.688Dönem Karı (Zararı)-19.692.598 -89.555.996Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-19.692.598 -89.555.996Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-50.284.879 -33.032.507Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 46.934.584 45.906.225Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.697.982 6.413.084Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -371.167 4.758.017Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -6.326.815 1.655.067Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-24.525.346 23.560.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.090.904 22.745.894Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.489.072 1.110.630Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-63.105.322 -296.385Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler79.255.150 53.257.435Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -2.334.376 -1.244.539Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 88.126.851 57.943.667Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18 -6.537.325 -3.441.693Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19 -93.949.608 -73.160.147Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 0 4.891.376Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -21.339.273 -6.752.742Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler507.540 1.426.418Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler507.540 1.426.418İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler3 -30.469.944Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 0 -88.574.295İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler261.963.075 -268.994.536Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler534.067.099 116.261.630İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.350.963 40.496.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)523.716.136 75.765.046Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.070.682 -1.343.330İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22.070.682 -1.343.330Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler149.209.378 -61.637.979Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)149.209.378 -61.637.979Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler168.566.445 40.014.152Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-61.728.845 -36.840.360Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-449.832.885 -235.606.854İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-63.036.557 -59.529.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-386.796.328 -176.077.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)359.644 -975.516Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-19.693.091 -55.568.893Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-19.693.091 -55.568.893Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-81.055.352 -33.297.386Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları191.985.598 -391.583.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-36.193.688 -28.742.246Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-833.523 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 9.426.749 1.477.597YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI44.889.794 56.959.693Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 88.574.295İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri52.080.098 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.893.363 2.059.495Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.611.721 2.059.495Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri281.642 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.270.312 -30.048.539Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.270.312 -15.921.951Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -14.126.588Alınan Faiz19 2.334.376 1.244.539Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.147.731 -4.870.097FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-92.529.188 221.143.905Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 782.844.526 755.981.800Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -778.490.916 -478.930.540Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.889.477 -7.988.135Ödenen Faiz-79.993.321 -47.919.220YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)116.745.742 -140.744.090Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.510.612 51.458.095NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)110.235.130 -89.285.995DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 541.970.727 305.858.010DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 652.205.857 216.572.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 652.205.857 541.970.727Finansal Yatırımlar2.665.967 0Ticari Alacaklar1.158.626.852 1.348.616.225İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 16.849.161 16.530.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.141.777.691 1.332.086.135Diğer Alacaklar1.640.891 2.901.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.640.891 2.901.515Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar565.998.845 572.161.427Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları4 565.998.845 572.161.427Stoklar8 312.304.825 379.632.146Peşin Ödenmiş Giderler107.643.485 36.731.381Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 35.569.219 33.562.897Diğer Dönen Varlıklar21.650.405 33.387.741ARA TOPLAM2.858.306.346 2.948.964.059TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.858.306.346 2.948.964.059DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar22.407.981 17.926.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 0 8.621.337Maddi Duran Varlıklar9 119.224.962 107.379.852Kullanım Hakkı Varlıkları11 85.375.846 67.931.249Maddi Olmayan Duran Varlıklar420.906.312 346.561.747Şerefiye10 305.371.939 244.295.352Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 115.534.373 102.266.395Ertelenmiş Vergi Varlığı20 217.268.839 169.542.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR865.183.940 717.962.787TOPLAM VARLIKLAR3.723.490.286 3.666.926.846KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.211.801.812 1.115.963.022İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.211.801.812 1.115.963.022Banka Kredileri6 1.211.801.812 1.115.963.022Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları103.225.821 80.859.969İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları103.225.821 80.859.969Banka Kredileri6 13.329.654 12.919.150Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 89.896.167 67.940.819Ticari Borçlar1.549.452.063 1.599.413.559İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 508.893.664 457.540.058İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.040.558.399 1.141.873.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 33.200.072 26.272.106Diğer Borçlar21.163.872 81.774.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.163.872 81.774.643Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler426.345.073 356.827.319Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4 426.345.073 356.827.319Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 11.433.071 0Kısa Vadeli Karşılıklar222.881.985 247.034.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 23.549.130 26.573.697Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 199.332.855 220.461.015ARA TOPLAM3.579.503.769 3.508.145.330TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.579.503.769 3.508.145.330UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar63.103.520 60.918.001İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar63.103.520 60.918.001Banka Kredileri6 0 13.817.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 63.103.520 47.100.834Uzun Vadeli Karşılıklar49.452.333 47.530.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 49.452.333 47.530.550Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 14.924.689TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER112.555.853 123.373.240TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.692.059.622 3.631.518.570ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.468.014 36.923.410Ödenmiş Sermaye16 64.864.800 64.864.800Sermaye Düzeltme Farkları41.612.160 41.612.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)551.459.450 545.653.120Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.262.824 -17.262.824Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.262.824 -17.262.824Yabancı Para Çevrim Farkları568.722.274 562.915.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.058.430 -4.850.226Yabancı Para Çevrim Farkları5.058.430 -4.850.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 34.897.360 34.897.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-645.253.804 22.958.336Net Dönem Karı veya Zararı-19.170.382 -668.212.140Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.037.350 -1.515.134TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.430.664 35.408.276TOPLAM KAYNAKLAR3.723.490.286 3.666.926.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.579.467.897 979.462.027 892.700.884 487.685.408Satışların Maliyeti4 -1.418.148.536 -939.335.371 -808.031.380 -464.759.945TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)161.319.361 40.126.656 84.669.504 22.925.463BRÜT KAR (ZARAR)161.319.361 40.126.656 84.669.504 22.925.463Genel Yönetim Giderleri4 -70.756.270 -49.889.570 -38.156.884 -22.190.826Pazarlama Giderleri4 -71.194.930 -50.197.490 -36.590.176 -26.538.917Araştırma ve Geliştirme Giderleri4 -3.131.969 -11.321.128 -928.742 -5.679.018Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 371.167 7.287.230 231.787 148.749Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -71.178.030 -82.460.505 -26.391.443 -38.397.396ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-54.570.671 -146.454.807 -17.165.954 -69.731.945Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.210.883 40.747.242 31.143.562 5.291.589Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-687.974 -1.458.841 -66.326 -1.376.249Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 284.646 162.681 17.420 -85.729FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-23.763.116 -107.003.725 13.928.702 -65.902.334Finansman Gelirleri19 96.283.984 74.404.686 52.077.081 22.907.578Finansman Giderleri19 -104.207.923 -63.709.699 -54.268.280 -35.880.557SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-31.687.055 -96.308.738 11.737.503 -78.875.313Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.994.457 6.752.742 17.994.023 -5.232.856Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -9.344.816 0 -9.235.224 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 21.339.273 6.752.742 27.229.247 -5.232.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-19.692.598 -89.555.996 29.731.526 -84.108.169DÖNEM KARI (ZARARI)-19.692.598 -89.555.996 29.731.526 -84.108.169Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-522.216 1.895.621 633.350 -449.611Ana Ortaklık Payları-19.170.382 -91.451.617 29.098.176 -83.658.558Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 21 -0,30360000 -1,38070000 0,45840000 -1,29670000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.806.330 98.907.426 7.858.696 14.025.142Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 -13.585 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3 0 0 -13.585 0Yabancı Para Çevrim Farkları5.806.330 98.907.426 7.872.281 14.025.142Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.908.656 -11.709.210 9.062.713 -10.480.056Yabancı Para Çevrim Farkları9.908.656 -11.709.210 7.828.555 -10.480.056Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 1.234.158 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)3 0 0 1.234.158 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.714.986 87.198.216 16.921.409 3.545.086TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.977.612 -2.357.780 46.652.935 -80.563.083Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-522.216 -2.794.528 633.350 -5.139.760Ana Ortaklık Payları-3.455.396 436.748 46.019.585 -75.423.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056942BIST