***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Tarihi 21.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe PENDİKAdres Şirket merkezi, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,4 - 2019 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,6 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,8 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2020 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,9 - 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,13 - Dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Bilgilendirme Dokumanı_21072020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GK Gündem ve Vekaletname_21072020.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 21 Temmuz 2020, Salı günü saat 11:00'da ekte yer alan gündem maddeleri görüşülmek ve karara bağlanmak üzere, Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılacaktır.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845517BIST