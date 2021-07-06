***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 30 Haziran 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 07.05.2021Genel Kurul Tarihi 30.06.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe PENDİKAdres Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,4 - 2020 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,6 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,8 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2021 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,9 - 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,11 - Yönetim Kurulu'na yapılan seçimin onaya sunulması,12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,14 - Dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Davet Gündem Vekaletname_30.06.2021.pdf - İlan MetniEK: 2 GK Bilgilendirme Dokumanı_30.06.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Olağan genel kurul toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.07.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Netaş 30.06.2021 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Netaş 30.06.2021 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin, 30 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946760BIST