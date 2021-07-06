***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.07.2021 11:08
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 30 Haziran 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 07.05.2021
Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4 - 2020 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,
7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
8 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2021 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9 - 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
11 - Yönetim Kurulu'na yapılan seçimin onaya sunulması,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14 - Dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Davet Gündem Vekaletname_30.06.2021.pdf - İlan Metni
EK: 2 GK Bilgilendirme Dokumanı_30.06.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan genel kurul toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.07.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Netaş 30.06.2021 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Netaş 30.06.2021 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 30 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946760
BIST