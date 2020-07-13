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***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

13.07.2020 18:25
GÜNCEL HABERLER



***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Covid 19 (koronavirus) salgınının yaratabileceği olumsuz etkiler düşünülerek, Şirketimizin 13.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında daha önce 21.07.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının daha sonra belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859563


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KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
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Cumhuriyet 2.592 2.613 8,30  
Tam 2.670 2.681 8,60  
Yarım 1.296 1.312 4,20  
Çeyrek 648 657 2,10  
Gümüş.Ons 19,29 19,31 0,59  
Gümüş Gr. 4,25 4,26 0,12  
B. Petrol 43,26 43,26 0,02  
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