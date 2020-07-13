***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
13.07.2020 18:25
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Covid 19 (koronavirus) salgınının yaratabileceği olumsuz etkiler düşünülerek, Şirketimizin 13.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında daha önce 21.07.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının daha sonra belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859563
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0451
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8076
En Düşük
7,7554
18:05399,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,31
|Açılış
|: 399,27
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6303
|8,6736
|% -0,05
|
|Frank
|7,2669
|7,3107
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8236
|1,8327
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|11,15
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,30
|
|Tam
|2.670
|2.681
|8,60
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,20
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,31
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|0,12
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,02
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