***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniCovid 19 (koronavirus) salgınının yaratabileceği olumsuz etkiler düşünülerek, Şirketimizin 13.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında daha önce 21.07.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının daha sonra belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859563BIST