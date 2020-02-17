***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniKURUM GEÇİCİ VERGİ/YASAL YÜKÜMLÜLÜKMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarEkteki Tablo,Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819782BIST