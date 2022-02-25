***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 – 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarŞirketimizin vergi mevzuatına göre hazırlamış olduğu ekli gelir tablosu, 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi geçici vergi beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004780BIST