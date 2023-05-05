Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

05.05.2023 20:07
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca hazırlanan ve 2022 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin piyasa koşullarına uygun olup olmadığına dair değerlendirmeleri içeren 2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun onaylanmasına ve ilgili raporun sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. İlgili raporun sonuç bölümü aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu - Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi çerçevesinde  Şirketimiz ile iştiraklerimizin 2022 yılında gerçekleştirdiği ve 2023 yılında da gerçekleştirileceği öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemleri değerlendirilmiş ve işlemlerin önceki yıllarla ve emsalleriyle uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147657


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.401
Değişim :  -1,86% |  -83,59
Açılış :  4.481  
Önceki Kapanış :  4.484  
En Yüksek
4.496 En Düşük
4.378
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 4,40 11.144.030 % 10,00  
MAKIM 21,90 29.695.894 % 9,94  
DAGHL 11,06 11.815.011 % 9,94  
AVHOL 23,70 159.233.127 % 9,93  
SELVA 9,44 112.403.243 % 9,90  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4906 19,5159 % 0,24  
Euro 21,4949 21,5031 % 0,19  
Sterlin 24,5726 24,6958 % 0,58  
Frank 21,8127 21,9441 % -0,46  
Riyal 5,1845 5,2105 % 0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.018 2.018 -32,36  
Altın Gr. 1.265 1.265 -19,95  
Cumhuriyet 9.168 9.306 -25,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.531 4.649 20,00  
Çeyrek 2.245 2.318 10,00  
Gümüş.Ons 25,64 25,68 -0,38  
Gümüş Gr. 16,07 16,09 -0,23  
B. Petrol 75,31 75,31 2,81  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru