***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca hazırlanan ve 2022 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin piyasa koşullarına uygun olup olmadığına dair değerlendirmeleri içeren 2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun onaylanmasına ve ilgili raporun sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. İlgili raporun sonuç bölümü aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu - Sonuç BölümüSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi çerçevesinde Şirketimiz ile iştiraklerimizin 2022 yılında gerçekleştirdiği ve 2023 yılında da gerçekleştirileceği öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemleri değerlendirilmiş ve işlemlerin önceki yıllarla ve emsalleriyle uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147657BIST