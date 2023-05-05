***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
05.05.2023 20:07
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca hazırlanan ve 2022 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin piyasa koşullarına uygun olup olmadığına dair değerlendirmeleri içeren 2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun onaylanmasına ve ilgili raporun sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. İlgili raporun sonuç bölümü aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu - Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi çerçevesinde Şirketimiz ile iştiraklerimizin 2022 yılında gerçekleştirdiği ve 2023 yılında da gerçekleştirileceği öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemleri değerlendirilmiş ve işlemlerin önceki yıllarla ve emsalleriyle uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147657
BIST
18:054.401
En Yüksek
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|: -1,86%
|| -83,59
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En Düşük
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18:0519,5159
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En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4906
|19,5159
|% 0,24
|
|Euro
|21,4949
|21,5031
|% 0,19
|
|Sterlin
|24,5726
|24,6958
|% 0,58
|
|Frank
|21,8127
|21,9441
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1845
|5,2105
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|-32,36
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-19,95
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.531
|4.649
|20,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.318
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|-0,23
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|2,81
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Seans Raporu
18:05
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17:59GWIND
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17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
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17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
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17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem