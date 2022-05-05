***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Teklifi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.05.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTAS00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, NETAS, TRANETAS91H6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTAS00012 0 0B Grubu, NETAS, TRANETAS91H6 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2021 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dağıtılabilir dönem karı olmaması sebebiyle kar payı dağıtımı yapılmamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı Şirketimiz'in Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu_31.12.2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUNETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 64.864.8002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.987.582Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -626.395.907 386.843.5774. Vergiler ( - ) -44.026.7755. Net Dönem Kârı -670.422.6826. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -200.411.2917. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -670.422.682Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -670.422.6829. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 88.77210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -670.333.91011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2021 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dağıtılabilir dönem karı olmaması sebebiyle kar payı dağıtımı yapılmamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı Şirketimiz'in Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026837BIST