***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.01.2021 09:17
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating kredi derecelendirme kuruluşu Şirketimizi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu 'nu ‘BBB-(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘nu ‘A-3(Trk)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise ‘BB+/Negatif' olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905777
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
0
En Düşük
0
18:007,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
18:008,9334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0295
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
18:00436,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,53
|Açılış
|: 437,05
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
438,40
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|ISKPL
|17,71
|602.317
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3640
|7,3754
|% 0,56
|
|Euro
|8,9164
|8,9319
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,0670
|10,1175
|% 0,25
|
|Frank
|8,2514
|8,3011
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9584
|1,9682
|% 0,45
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,78
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|-0,01
|