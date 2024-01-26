***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi notunu BBB- (tr) olarak belirlemiş, geçtiğimiz sene Negatif olan görünümünü ise Pozitif olarak değiştirmiştir. Şirketimizin Kısa Vadeli Ulusal Kredi notu ise J3 (tr)/(Stabil Görünüm) olarak belirlenmiş, ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirilmiştir.Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para kredi notları ise BB-/(Negatif Görünüm) olarak belirlenmiştir.JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin özet raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243119BIST